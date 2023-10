Reminder: Mediengespräch und Rundgang Jobmesse PERSPEKTIVE 2023

Angebote für Arbeitsuchende fördern? Gerade jetzt unverzichtbar! Soziale Unternehmen sichern Arbeitskräfte für die Zukunft

Wien (OTS) - Ihre Gesprächspartner*innen:

Winfried Göschl , Geschäftsführer AMS Wien

Yvonne Rychly , Landtagsabgeordnete und stv. Vorstandsvorsitzende des waff



Swantje Meyer-Lange, Vorsitzende arbeit plus Wien



Dienstag, 10. Oktober 2023, 09.00 Uhr

MAK, Eingang Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien



Im Anschluss an das Mediengespräch gemeinsamer Besuch der Messestände und Möglichkeit zu individuellen Interviews. Auf der Messe können (langzeit-)beschäftigungslose Menschen die Wiener Sozialen Unternehmen kennenlernen und sich direkt bewerben. Veranstalter der Jobmesse ist arbeit plus Wien in Kooperation mit AMS Wien und waff.



arbeit plus. Dachverband – Soziale Unternehmen Wien

Der Dachverband vertritt seit 2001 Wiener Organisationen, die langzeitbeschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Die Interessenvertretung repräsentiert knapp 60 Betriebe und Beratungseinrichtungen, hinter denen 30 Trägerorganisationen stehen.

