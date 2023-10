LH Mikl-Leitner zu den heutigen Wahlergebnissen in Bayern und Hessen

St. Pölten (OTS) - „In Zeiten größter Herausforderungen, Unsicherheiten und Unzufriedenheiten haben Markus Söder und die CSU einen großartigen Wahlkampf geschlagen und dabei die Anliegen der normaldenkenden Mitte der Menschen in den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt. In einer Zeit in der die Welt immer instabiler zu werden scheint, bleibt die CSU weiterhin die bestimmende Kraft in Bayern. Es braucht starke christlich-soziale Volksparteien in Europa, die die Anliegen der Mitte der Gesellschaft in das Zentrum ihrer Politik stellen, so wie das die CSU macht. Der Wahlerfolg der CSU ist daher auch für Niederösterreich, ein positives Signal, um die Handelsbeziehungen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit unserer beiden Länder weiter auszubauen. Ich gratuliere der CSU und Ministerpräsident Markus Söder“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum heutigen Ergebnis der Landtagswahl in Bayern.

„Gratulation auch an die CDU in Hessen und an Ministerpräsidenten Boris Rhein für das klare Ergebnis. Als Kraft der Mitte wurden sie deutlich gestärkt. Das Wahlergebnis ist auch ein deutliches Signal dafür, dass die Menschen in Deutschland das politische Experiment der Ampel-Koalition immer deutlicher ablehnen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen Antworten auf die Fragen des täglichen Lebens – und keine Beschäftigung mit Randthemen, Zwängen und Verboten“, unterstreicht Landeshauptfrau Mikl-Leitner zum Wahlergebnis in Hessen.

