Volkspartei gratuliert CDU Hessen und Boris Rhein zum Wahlsieg

Auch in Hessen erteilten die Wähler den linken Ampel-Träumereien eine klare Absage

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation der hessischen CDU zum klaren Wahlsieg bei der heutigen Landtagswahl. In Hessen hat unsere Schwesterpartei eine lange Tradition der politischen Verantwortung und hat sich immer als Kraft der Mitte für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Dieser Wahlsieg ist eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit, die die CDU über die Jahre hinweg geleistet hat. Ministerpräsident Boris Rhein hat sich im Wahlkampf als kompetent, engagiert und bürgernah erwiesen. Seine Botschaften und politischen Ideen haben bei den Hessen Anklang gefunden und sind erneut der Beweis dafür, dass eine Politik der Mitte und für die Vielen am Ende des Tages von den Wählerinnen und Wählern goutiert wird“, gratuliert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer der CDU Hessen und Ministerpräsidenten Boris Rhein zum heutigen Wahlerfolg.



„Unsere Freunde in Hessen beweisen tagtäglich, dass christlich-soziale Politik genau den richtigen Kompass in schwierigen Zeiten darstellt. Die Hessinnen und Hessen haben daher ein klares Signal Richtung Berlin gesetzt und den linken Ampel-Träumereien eine klare Absage erteilt. Herzliche Gratulation an die CDU und Boris Rhein. Die beiden Wahlen in Bayern und Hessen haben aus bürgerlicher Sicht hervorragende Ergebnisse hervorgebracht“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



