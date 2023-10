LH Anton Mattle gratuliert bayerischem Ministerpräsidenten Markus Söder zum Wahlergebnis

Innsbruck (OTS) - " Meinen herzlichen Glückwunsch an den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu diesem ausgezeichneten Wahlergebnis. Die starke Entwicklung Bayerns, die klare Kante des Spitzenkandidaten und die Politik der Mitte der CSU haben zum gewünschten Erfolg geführt. Markus Söder und ich haben in den vergangenen Monaten die Zusammenarbeit zwischen Tirol und Bayern intensiviert. Denn es gibt vieles, das uns miteinander freundschaftlich, wirtschaftlich und inhaltlich verbindet. Ich freue mich, dass wir diese gute Zusammenarbeit fortsetzen und wichtige Projekte, wie das in Kufstein unterzeichnete intelligente Verkehrsmanagementsystem, vorantreiben werden “, gratuliert Tirols Landeshauptmann Anton Mattle.

