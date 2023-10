Volkspartei gratuliert CSU und Markus Söder zum Wahlerfolg

Das starke Wahlergebnis der Christdemokraten in Bayern bestätigt die Richtigkeit von Söders konsequenter Politik der Mitte

Wien (OTS) - „Ich kenne Markus Söder als selbstbewussten, kompetenten und volksnahen Christdemokraten, der stets konstruktiv und staatsmännisch die Interessen Bayerns nach außen und innen vertritt. Umso verständlicher ist es, dass sich die bayrischen Wählerinnen und Wähler einmal mehr entschieden haben, Söder ihr Vertrauen auszusprechen. Mit einer konsequenten christlich-sozialen Politik der Mitte haben bereits Söders Vorgänger den Freistaat Bayern in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Hort des Wohlstands und der Stabilität gemacht. Und diesen konsequenten Kurs hat Markus Söder in den vergangenen Jahren fortgeführt. Das ist wichtig für uns alle, denn die großen Probleme unserer Zeit werden sich nur gemeinsam meistern lassen. Daher bin auch ich froh, in Markus Söder und damit Bayern für Österreich einen verlässlichen und stabilen Partner zu haben und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, gratuliert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer der CSU zur Wiederwahl als stärkste Kraft in Bayern und damit Markus Söder zur Wiederwahl als Ministerpräsident Bayerns.



„Als Schwesterpartei möchten wir sowohl Markus Söder als auch der gesamten CSU zu diesem Wahlerfolg gratulieren. Wahlen sind der Moment, an dem die Wählerinnen und Wähler Bilanz ziehen und es verwundert nicht, dass diese in Bayern positiv ausfällt. Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich der Wert eines erfahrenen Politikers wie Markus Söder, der das Steuer fest in der Hand hält und sich nicht in realitätsfremden Diskussionen verliert. Während die Ampelregierung in Berlin allzu oft eher durch chaotische Zustände und Träumereien auffällt, bietet die CSU den Wählerinnen und Wählern ehrliche Politik für die Mitte der Gesellschaft. Auch wenn das bei uns manchmal infrage gestellt wird, zeigt sich, dass die Menschen am Ende doch eine Politik wollen, die sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Vielen orientiert. Wer nun in Österreich noch nicht weiß, ob er lieber eine linke Ampelregierung oder ehrliche christlich-soziale Politik hätte, dem empfehle ich einen kurzen Blick zu unseren Nachbarn. Denn wie bei uns sind es hier die Christlich-Sozialen, die den Menschen durch die Krise helfen, während sich die Linken am liebsten mit sich selbst, Neiddebatten und Randthemen beschäftigen“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



