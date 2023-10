VP-Mahrer/Hungerländer ad Palästina-Demo: Angriff auf Isreal ist zu verurteilen

Pro-Hamas Kundgebungen zeigen jahrzehntelanges SPÖ-Integrationsversagen erneut auf – Stadtregierung muss hinschauen statt wegschauen

Wien (OTS) - „Wir stehen Seite an Seite mit Israel im Kampf gegen den Terror. Die gestrigen Kundgebungen in Wien sind angesichts der vielen Opfer des Angriffs der Hamas und der vielen Verschleppten nicht hinzunehmen – hier darf man nicht zur Tagesordnung übergehen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer, zu den gestrigen Palästina-Demonstrationen in Wien.



„Seit Jahren warnen wir vor radikalem, muslimischem Antisemitismus. Die gestrigen offensichtlichen ‚Feierlichkeiten‘ anlässlich des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel zeigen erneut: Wir haben in Wien ein Problem“, so die Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Caroline Hungerländer. Dass erneut israelische Einrichtungen in Wien verstärkt von Polizei und Verfassungsschutz überwacht werden müssen, offenbart erneut ein Versagen der Integration in Wien.



Die Wiener Volkspartei habe bereits im Frühjahr einen Maßnahmenkatalog gegen Segregation, Parallel- und Gegengesellschaften vorgelegt – die Vorfälle der vergangenen Nacht zeigen erneut, wie wichtig eine Umsetzung wäre. „Wie viel mehr muss passieren, bis die SPÖ Wien aufhört wegzuschauen? Die Stadtregierung muss endlich aufwachen und das Integrationsproblem konsequent lösen“, so Mahrer und Hungerländer abschließend.



