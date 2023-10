FPÖ – Amesbauer: „Sympathiekundgebungen für islamistischen Terror gegen Israel müssen harte Konsequenzen haben!“

Entsetzliches Bejubeln der heimtückischen islamistischen Angriffe auf Israel ist auch Folge völlig verfehlter Einwanderungspolitik

Wien (OTS) - „Es ist schlichtweg entsetzlich, wie gestern in Wien die heimtückischen und terroristischen Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel auf offener Straße bejubelt wurden“, zeigte sich heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer schockiert über Solidaritätskundgebungen für die Terrorattacken durch offenbar großteils Personen mit arabisch-islamischem Migrationshintergrund.

„Es zeigt aber auch, welche Menschen mit welchen verurteilenswürdigen Geisteshaltungen hier durch die vollkommen verfehlte Einwanderungs- und Asylpolitik der letzten Jahre in unser Land gekommen sind. Denn unter jenen, die jetzt mit wehenden Fahnen die brutalen Morde, Entführungen und Gewaltexzesse von Radikalislamisten gegen Juden in Israel abfeiern, ist sicher der eine oder andere dabei, der bei seiner Ankunft in Österreich von linken ,Willkommensklatschern´ als vermeintlich Schutzsuchender frenetisch begrüßt worden ist“, so Amesbauer. Einzig die Freiheitlichen hätten immer davor gewarnt, welche Folgen die illegale Masseneinwanderung vor allem aus dem islamischen Kulturraum mit sich bringe: „Viele stammen aus einer Kultur und aus Gesellschaften, die radikalislamisch und von Antisemitismus geprägt sind, den man über diese ,neue Völkerwanderung´ faktisch in unser Land ,importiert´. Das wollen leider bis heute viele, die noch immer von einer falschen Toleranz geblendet sind, nicht erkennen!“

Es sei daher dringend geboten, dass sich die Behörden und vor allem der Verfassungsschutz mit diesen „Terrorsympathisanten“ beschäftige und der illegalen Masseneinwanderung ein Riegel vorgeschoben werde. „Denn eines ist klar: Einwanderer, die offen mit islamistischen Terrorangriffen sympathisieren, haben bei uns nichts verloren und sind abzuschieben!“, erklärte der freiheitliche Sicherheitssprecher.

