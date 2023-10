FPÖ – Nittmann: Auch in Hernals eskaliert die Migrantengewalt

Messerstechereien und Drogenhandel stehen an der Tagesordnung

Wien (OTS) - Nach einer Messerattacke durch einen Tunesier am Hernalser Gürtel heute in der Nacht sieht die Bezirksparteiobfrau der FPÖ-Hernals, LAbg. Ulrike Nittmann, die Auseinandersetzungen von Migrantenbanden immer mehr auf den 17. Bezirk überschwappen. „Nach Favoriten, der Brigittenau und dem Bereich um den Praterstern ufert die Migrantengewalt auch in Hernals im Bereich des Gürtels immer weiter aus. Messerstechereien, Drogenhandel und andere Gewaltdelikte stehen dort mittlerweile an der Tagesordnung.“



Nittmann macht für diese Situation sowohl SPÖ-Bürgermeister Ludwig als auch die ÖVP mit Kanzler Nehammer und Innenminister Karner verantwortlich. „Wir haben einen Bürgermeister, der illegale Sozialmigranten mit großzügigen Sozialgeldern nach Wien lockt und eine ÖVP, die diese Personen über die Grenzen lässt. Dies zeigt, wie sehr es nach den nächsten Wahlen einen FPÖ-Bundeskanzler Herbert Kickl und einen Wiener FPÖ-Bürgermeister Dominik Nepp braucht. Erst dann wird sich die Situation positiv verändern“, so die freiheitliche Bezirksparteiobfrau.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at