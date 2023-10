FPÖ – Nepp zu Schießerei in Floridsdorf: Ludwig-SPÖ hat Wien zu einem Kriminalitätshotspot gemacht

Wien (OTS) - „Die gestrige Schießerei in Wien Floridsdorf ist exemplarisch für die Entwicklung Wiens unter SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Bandenkriege im Migrantenmilieu stehen in unserer Stadt mittlerweile an der Tagesordnung. Die SPÖ hat Wien in den letzten Jahren zu einem Kriminalitätshotspot gemacht. Gewisse Bereiche in Floridsdorf, Favoriten und der Leopoldstadt werden immer mehr zu No-Go-Areas. Dies ist besonders der schrankenlosen Zuwanderungspolitik der Ludwig-SPÖ geschuldet“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp in einer Stellungnahme.

