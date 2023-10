Afghanistan: World Vision stellt mobile Gesundheitsteams bereit

Hilfe nach dem Erdbeben sofort angelaufen

Wien (OTS) - Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan, das vor allem die Provinz Herat betroffen hat, stellt die internationale Hilfsorganisation World Vision sofort mobile Gesundheitsteams und weitere Hilfsgüter bereit. World Vision ist in der Region seit langem tätig. Die lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familien zum Teil selbst betroffen sind, bereiten nun den Katastropheneinsatz vor.

"Herat liegt seit heute Nacht am Boden“, beschreibt Thamindri de Silva, die Direktorin von World Vision Afghanistan die Situation. „Die Menschen in den Dörfern versuchen verzweifelt, Überlebende aus den Trümmern zu retten, und das Krankenhaus hier ist voll ausgelastet.“

„World Vision trägt seinen Teil zur Verteilung von Hilfsgütern bei, auch wenn unsere Kolleginnen und Kollegen und ihre Familien selbst das Erdbeben, das sich so nah an ihrem Zuhause ereignet hat, noch verarbeiten müssen,“ so de Silva weiter. „Neben der dringenden medizinischen Versorgung benötigen die Überlebenden nun vor allem auch Wasser, Nahrungsmittel, Unterkünfte und Hilfe, um sicher zu sein.“

Hier können Sie spenden:

World Vision Österreich - Katastrophenhilfe

Erste Bank, IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800

www.worldvision.at/katastrophenhilfe/

