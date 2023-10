ÖJC verurteilt Gewalt gegenüber Medienvertretern

Der Österreichische Journalisten Club sieht den Umgang von Security-Bediensteten bei einer FPÖ-Veranstaltung gegenüber dem ORF-Reporter Peter Klien mehr als kritisch.

Peter Klien ist für seinen kritischen und satirischen Humor in der ORF-Sendung „Gute Nacht, Österreich“ bekannt. Umso befremdlicher ist es, dass er bei einer FPÖ-Veranstaltung aufgrund seiner kritischen Fragen von einem Sicherheitsmann in den sogenannten Schwitzkasten genommen, an der Ausübung seiner Tätigkeit mit körperlicher Gewalt gehindert und wie ein Krimineller behandelt wurde. Der ÖJC sieht darin ein inakzeptables Verhalten gegenüber einem renommierten Medienvertreter und sieht eine Entschuldigung für dieses Fehlverhalten mehr als angebracht Ing. Norbert Welzl, Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs

Der ÖJC verurteilt jegliche Gewalt, die gegenüber Medienvertretern ausgeübt wird. Hier wurde eine Grenze überschritten, die nicht geduldet werden kann und sich auch nicht mehr wiederholen sollte. Die freie Ausübung journalistischer Arbeit soll und muss in einer Demokratie allzeit gewährleistet sein.

