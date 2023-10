Bundesheer: Investitionspaket für den Truppenübungsplatz Allentsteig

Verteidigungsministerin Tanner eröffnet erste generalsanierten Mannschaftsunterkünfte an den Truppenübungsplatz Allentsteig

Wien (OTS) - Am Samstag, den 7. Oktober 2023, eröffnete Verteidigungsministerin Klauda Tanner die ersten drei generalsanierten Mannschaftsunterkünfte (M1 – M3) am Truppenübungsplatz Allentsteig und übergab diese zur Nutzung an die übende Truppe. Gleichzeitig leitete Verteidigungsministerin Tanner die zweite Bauphase ein. Bis 2025 werden zwei weitere Mannschaftsunterkünfte (M4 & M5) ebenfalls generalsaniert.

Dazu Bundesministerin Tanner: „Nur ein modernes Bundesheer kann den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden kann. Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber für unsere Soldaten, Soldatinnen und Zivilbedienstete sein! Dazu brauchen wir moderne Kasernen und Übungsplätze. Diese neue Infrastruktur schafft die Möglichkeiten dazu, gemeinsam mit weiteren Maßnahmen für das Personal wie verschiedene Gehaltserhöhungen, Prämien und zeitgemäße dienst- und besoldungsrechtlichen Anpassungen wollen wir damit die optimalen Rahmenbedingungen schaffen, damit unser Bundesheer seinen Auftrag zum Schutz der Bevölkerung bestmöglich erfüllen kann.“

Mit der abgeschlossenen Generalsanierung der Mannschaftsunterkünfte M1 – M3 stehen den übenden Soldatinnen und Soldaten nun zeitgemäße Unterkünfte zur Verfügung. In einer Bauzeit von 17 Monaten investierte das Bundesheer hier gesamt 16 Mio € inkl. der dazugehörigen Infrastruktur und Möblierung. Im Zuge der Bauführung wurde die komplette Infrastruktur von der Wurzel bis zu den Objektanschlüssen erneuert. Besonderes Hauptaugenmerk wurde bei der Generalsanierung auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit gelegt. Es erfolgte eine wärmetechnische Dämmung,und die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern. In der zweiten Bauphase werden bis 2025 zwei weitere Mannschaftsunterkünfte (M4 & M5) ebenfalls generalsaniert und auf den selben, modernen Stand gebracht. Dazu werden rund 10 Mio € investiert.

Der Truppenübungsplatz Allentsteig ist der größte Truppenübungsplatz Österreichs. Er dient dem Österreichischen Bundesheer auf einer Gesamtfläche von 157 Quadratkilometern zur Vorbereitung für Einsätze im In- und Ausland, einschließlich Scharfschießen mit allen im Bundesheer eingeführten Waffensystemen. Auf den Schießbahnen des Truppenübungsplatzes wird an mehr als 200 Tagen pro Jahr geschossen. Soldatinnen und Soldaten aus ganz Österreich sorgen mit etwa 100.000 Nächtigungen pro Jahr für eine hohe Auslastung der Unterkünfte.

