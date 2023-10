Karl Nehammer lädt zu Diskussionsveranstaltung „Frag den Kanzler“

Bundeskanzler Karl Nehammer spricht im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung mit Betroffenen und Kritikern des Video-Mitschnitts

Wien (OTS) - Bundeskanzler Karl Nehammer lädt unter dem Motto „Frag den Kanzler“ zu einer Diskussionsveranstaltung. Nach einem sogenannten Video-Mitschnitt betonte Nehammer, dass er bei seinen Aussagen bleibe und zu ihnen stehe. Dazu diskutiert er am kommenden Donnerstag mit Kritikern, Betroffenen sowie Menschen, die in ihrer Arbeit tagtäglich mit Betroffenen arbeiten.



Konkret hat Bundeskanzler Karl Nehammer die folgenden Organisationen eingeladen, jeweils vier Personen für den persönlichen Austausch zu nominieren:



- Arbeitsmarktservice

- Arbeiterkammer

- Wirtschaftskammer

- Landwirtschaftskammer

- Rotes Kreuz

- Samariterbund

- Licht ins Dunkel

- Katholische Frauenbewegung Österreich

- Caritas

- Diakonie

- SOMA Sozialmärkte

- St. Elisabeth Stiftung

- Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Jugendwohlfahrt



Der 90-minütige Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern findet am kommenden Donnerstag, 12. Oktober, ab 16:00 Uhr im Gastronomiebetrieb Heuriger Wolff (Rathstraße 46, 1190 Wien) statt.



Auch Journalistinnen und Journalisten sind eingeladen, an der gesamten Veranstaltung teilzunehmen. Für akkreditierte Fotografen und Kamerateams ist die Teilnahme nur zu Beginn in den ersten Minuten möglich. Die Veranstaltung wird live auf den Social-Media-Kanälen von Karl Nehammer gestreamt und das Signal interessierten TV- und Online-Medien zur Verfügung gestellt.



