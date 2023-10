347.998 Besucher:innen bei der 23. „ORF-Langen Nacht der Museen“

Spitzenreiter Wien, Steiermark und Kärnten – Kultur-Hotspot: Naturhistorisches Museum Wien mit 15.934 Besuchen

Wien (OTS) - Bereits zum 23. Mal fand am Samstag, dem 7. Oktober 2023, die auf Initiative des ORF-Marketings ins Leben gerufene „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland statt. In der Zeit von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh präsentierten mehr als 660 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Sammlungen.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich freue mich sehr über die 347.998 Besucherinnen und Besucher, die unserer Einladung zur 23. ,ORF-Lange Nacht der Museen‘ gefolgt sind. Der große Erfolg bestätigt, dass diese Initiative des ORF-Marketings mittlerweile fix im kulturellen Leben verankert ist. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren auch Menschen, die sich im ganzen Jahr nur bei der ‚ORF-Langen Nacht der Museen‘ auf eine kulturelle Entdeckungsreise begeben. Als ,ORF für alle‘ sprechen wir alle Bevölkerungsgruppen an. Ich bedanke mich bei unseren Partnerinnen und Partnern für die gute Zusammenarbeit“.

347.998 Besuche konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Österreichs jährlichem Kulturhighlight insgesamt verzeichnet werden. Die meisten Besuche gab es erwartungsgemäß in der Bundeshauptstadt (183.113 Besuche), gefolgt von der Steiermark (37.167 Besuche) und Kärnten (30.929 Besuche). Das am meisten besuchte Haus war in diesem Jahr das Naturhistorische Museum Wien (15.934 Besuche).

Die Zahlen der Besuche der 23. „ORF-Langen Nacht der Museen“ im Überblick:

Gesamt:

Burgenland: 8.610

Kärnten: 30.929

Niederösterreich: 13.243

Oberösterreich: 8.016

Salzburg: 25.460

Steiermark und Slowenien: 37.167

Tirol: 20.702

Vorarlberg, Teile von Liechtenstein, Schweiz und Deutschland: 20.758 Wien: 183.113

Die meistbesuchten Museen in den Bundesländern:

Burgenland:

1) Schloss Esterházy: 1.357

2) Rathaus Galerie der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt: 748

3) Landesmuseum Burgenland: 636

Kärnten:

1) MMKK-Museum Moderner Kunst Kärnten: 1.888

2) kärnten.museum: 1.821

3) Alpen-Adria-Galerie im Stadthaus: 1.778

Niederösterreich:

1) Museen der Stadt Horn: 644

2) Karikaturmuseum Krems: 338

3) Landesgalerie NÖ: 333

Oberösterreich:

1) Ars Electronica Center: 934

2) Lentos Kunstmuseum: 703

3) voestalpine Stahlwelt: 429

Salzburg:

1) Festung Hohensalzburg und ihre Museen: 3.862

2) DomQuartier: 3.550

3) Haus der Natur: 2.476

Steiermark:

1) Schloss Eggenberg, Planetensaal & Prunkräume, Universalmuseum Joanneum: 5.666

2) Kunsthaus Graz: 2.036

3) CoSA – Center of Science Activities, Joanneumsviertel, Universalmuseum Joanneum: 1.922

Tirol:

1) Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck: 2.935

2) Tiroler Volkskunstmuseum: 1.681

3) Museum Goldenes Dachl: 1.501

Vorarlberg:

1) Palais Liechtenstein: 3.988

2) vorarlberg museum: 1.065

3) Mohrenbräu Erlebniswelt: 957

Wien:

1) Naturhistorisches Museum Wien: 15.934

2) Albertina: 11.292

3) Weltmuseum Wien / Kunsthistorisches Museum Wien – Neue Hofburg / Haus der Geschichte Österreich: 7.348

