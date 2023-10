Türkische Kulturgemeinde (TKG) verurteilt den Terror der Hamas aufs Schärfste

Wien (OTS) - Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien, Freunden und Kollegen der zivilen Opfer und Geiseln in Israel. Wir begrüßen die Solidarität der österreichischen Regierung mit dem Volk und dem Staat Israel.



Was nützt es den in Israel und Gaza lebenden Arabern und Palästinensern, wenn dieser Terroranschlag der Hamas und die Behandlung einer israelischen Frau und von Zivilisten von der ganzen Welt mit Hohn und Spott beantwortet wird? Wer steckt hinter diesem Terror in einer Zeit, wo Millionen von Israelis in den letzten Monaten für Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Demokratie auf die Straße gegangen sind, die auch den in Israel lebenden AraberInnen als israelische BürgerInnen zugute kommen?



TKG-Vorsitzender Birol Kilic: "Wir verurteilen den Terror auf das Schärfste. Wir rufen alle demokratischen Länder und Kräfte in der Welt auf, diesen Terror und diese Gewalt zu stoppen. Gegen Terror, in welcher Form und wo auch immer, sollte man zusammenarbeiten und nicht in Schadenfreude agieren. Niemand sollte versuchen, mit solchen Terrorakten Ziele zu erreichen, die ihn selbst treffen könnten. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen in diesen schweren und schmerzlichen Stunden."





Rückfragen & Kontakt:

Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG)

Dr. Melissa Günes

Generalsekretärin

Tel.:01/513 76 15-0

m.gunes @ turkischegemeinde.at

http://www.turkischegemeinde.at