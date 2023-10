Kogler/Maurer/Stoytchev gratulieren zur Gründung von Verde – Die Grüne Schüler:innenorganisation

Große Freude über Meilenstein für chancengerechtes Bildungssystem

Wien (OTS) - Heute wurde mit der Bundesorganisation „Verde“ eine Grüne Schüler:innenorganisation auf Bundesebene gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, das politische Interesse von Schüler:innen zu wecken und zu fördern, Weiterbildungen besonders in den Bereichen Bildungs- und Umweltpolitik anzubieten und Schüler:innen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Neben der neu gegründeten Bundesorganisation bestehen bereits Landesvereine in Wien, Niederösterreich und Kärnten. In Vorarlberg und der Steiermark steht die Gründung unmittelbar bevor.

„Mit Verde – Die Grüne Schüler:innenorganisation gibt es eine neue progressive Kraft in der Schulpolitik, die klar für gelebte Demokratie, ein geeintes Europa und Klimagerechtigkeit eintritt und damit Antworten auf die entscheidenden Fragen unserer Zeit liefert“, sagt Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, und hält fest: „Als demokratische Schüler:innenorganisation erfüllt sie eine wichtigen Aufgabe und schließt damit eine Lücke in der österreichischen Schüler:innen-Vertretung.“



„Mit Verde gibt es künftig eine engagierte, ökologische und queer-feministische schulpolitische Bewegung in Österreich. Die Schüler:innenorganisation bietet allen Schüler:innen ein attraktives neues Angebot, um die Schule von morgen aktiv mitzugestalten“, freut sich Sigi Maurer, Klubobfrau des Grünen Parlamentsklubs.

„Wir gratulieren Eleni Steinborn und Felix Niederhuber zur Wahl der Verde-Bundesvorsitzenden sowie dem neuen Generalsekretär Theo Löcker und der neuen Finanzreferentin Smilla Buschbom. In ihren Funktionen übernehmen sie verantwortungsvolle Aufgaben, für die wir ihnen Kraft, Erfolg und vor allem Freude am Gestalten wünschen“, betont Angela Stoytchev, Bundesgeschäftsführerin der Grünen, zur Vorsitzwahl.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

presse @ gruene.at