ORF-Programmänderungen aufgrund der aktuellen Situation in Israel für Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober 2023

U. a. „ZIB Spezial“ heute um 20.15 Uhr in ORF 2 und ORF 1, „IM ZENTRUM“ am Sonntag zur aktuellen Lage

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Israel ändert der ORF weiterhin sein Programm: Neben den heutigen „ZIB Spezial“-Sendungen um 11.00, 14.45 und 15.45 Uhr und einer verlängerten „ZIB“ um 13.00 Uhr sendet ORF 2 am Samstag, dem 7. Oktober 2023, eine verlängerte „ZIB“ um 17.00 Uhr (bis 17.30 Uhr). Außenminister Alexander Schallenberg gibt ein erstes Statement zur aktuellen Lage ab. Im Studio sind Nahostkorrespondent Karim El-Gawhary und Raffaela Schaidreiter, außerdem ist eine Schaltung zur Österreichischen Handelsdelegierten in Tel Aviv geplant. ORF-Israel-Korrespondent Tim Cupal berichtet in den „ZIB“-Sendungen in Schaltungen über die aktuellen Entwicklungen und liefert Zusammenfassungen. „Aktuell nach fünf“ beginnt um 17.30 Uhr, „Religionen der Welt“ und „Bewusst gesund - Das Magazin“ entfallen.

Um 20.15 Uhr sendet ORF 2 eine 15-minütige „ZIB Spezial“ zur Gewalteskalation in Israel, die Sendung wird auf ORF 1 durchgeschalten. „Wir sind im Krieg. Und wir werden diesen Krieg gewinnen“, sagt der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu zu den massiven Angriffen der als Terrororganisation eingestuften Hamas. Nach Raketenangriffen aus der Luft sind bereits zahlreiche Tote zu beklagen. Israel ist im Ausnahmezustand. Kann sich das zu einem Flächenbrand entwickeln? Warum war dieser Angriff von den Geheimdiensten nicht vorhersehbar? Und wie reagiert die Welt? Das und mehr thematisiert Moderatorin Susanne Höggerl in Live-Schaltungen nach Israel und mit Gästen im Studio. Die nachfolgenden Sendungen „Verstehen Sie Spaß?“ in ORF 1 und „Die Toten vom Bodensee“ in ORF 2 sind anschließend um 20.30 Uhr zu sehen.

Über die aktuellen Ereignisse wird auch in einer „ZIB 2 Spezial“ von 22.05-22.30 Uhr berichtet. Die nachfolgenden Programme „Tatort“ und „Trautmann“ beginnen entsprechend später.

TV-Programmänderungen für morgen, Sonntag, 8. Oktober 2023:

Morgen, am Sonntag, dem 8. Oktober 2023, ändert „IM ZENTRUM“ um 22.15 Uhr in ORF 2 das Thema. Bei Claudia Reiterer wird über „Angriff auf Israel – droht ein langer Krieg?“ diskutiert: Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas hat am Samstag eine Überraschungsoffensive auf Israel gestartet. Es ist der größte Angriff seit Mai 2021. Die massive Attacke aus dem Gazastreifen kam unerwartet, doch die Lage besonders im besetzten Westjordanland hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Das israelische Militär ist im „Kriegsmodus“ und fliegt Luftangriffe auf den Gazastreifen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spricht von Krieg. Welche Auswirkungen haben die Angriffe auf Israel, droht tatsächlich ein Krieg? Kann der Konflikt jetzt zum Flächenbrand in der Region werden? Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UNO-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Wie kann dieser schon so lange schwelende Konflikt gelöst oder zumindest entschärft werden und wie können die USA und Europa hier vermitteln? Die Gäste stehen derzeit noch nicht fest.

Zuvor stehen „ZIB Spezial“-Sendungen um 7.00 und 8.00 Uhr (jeweils 5 Minuten) und eine 25-minütige „ZIB Spezial“ um 9.00 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Die „matinee“ beginnt um 9.25 Uhr. Auch die weiteren „ZIB“-Sendungen informieren laufend über die aktuellen Ereignisse in Israel.

Das orf.at-Netzwerk mit einem Live-Ticker sowie der ORF TELETEXT berichten umfassend. Die ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 berichten aktuell in den Nachrichten und „Journalen“. Außerdem verlängert Ö1 am Sonntag, dem 8. Oktober, sowohl das „Morgenjournal“ (8.00 Uhr) als auch die Nachrichtensendungen.

