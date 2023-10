AVISO: 56 neue Sicherheitsverwaltungs-Assistentinnen und -Assistenten

Abschlussveranstaltung der ersten ausgebildeten Lehrlinge im Lehrberuf Assistent:in in der Sicherheitsverwaltung“ – Übergabe des Gütesiegels „Lehrbetrieb der Zukunft“ durch Innenminister

Wien (OTS) - Am 9. Oktober 2023 findet die Abschlussveranstaltung der ersten erfolgreich ausgebildeten Lehrlinge im Lehrberuf „Assistent:in in der Sicherheitsverwaltung“ statt. Innenminister Gerhard Karner übergibt Gütesiegel „Lehrbetrieb der Zukunft“ an Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter.

Wann: 9. Oktober 2023, 11 Uhr.

Wo: Großer Vortragssaal, Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Anmeldelink: https://tinyurl.com/yrdau2zx

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at