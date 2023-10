Peter Hacker bei ATV & Joyn zum Machtkampf in der Wiener Ärztekammer: „Ärztinnen und Ärzte haben dieses Kasperltheater nicht verdient“

Wien (OTS) - Im Interview mit "Aktuell: Im Fokus" zeigt sich Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker über die Grabenkämpfe in der Wiener Ärztekammer verärgert:

„Ich finde, die Ärztinnen und Ärzte, die einen guten Job machen und jeden Tag für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener arbeiten, die hätten sich auch eine würdevolle Ärztekammer-Vertretung verdient und nicht so ein Kasperltheater, das wir dann täglich in der Zeitung lesen müssen“, so Peter Hacker im Interview mit PULS 24-Moderatorin Jenny Laimer.

Mehr Geld hätte sich der Gesundheitsstadtrat vom Finanzausgleich erhofft. Die Probleme können damit nicht gelöst werden.

„Der große Wurf ist es ganz zweifelsohne nicht. Aber bin ich zufrieden damit? Ja, ich bin zufrieden damit, weil es ist ja eine Vereinbarung. So gesehen sind wir auf jeden Fall mal die Unsicherheit los, wie wir ins nächste Jahr hineingehen werden. Aber sind alle Probleme jetzt beseitigt? Haben wir alles an Mitteln zur Verfügung, die wir uns erhofft haben? Nein, haben wir nicht.“

In Sachen Corona-Bekämpfung fühlt sich die Stadt Wien von der Bundesregierung ausgebremst. Dass die PCR-Tests faktisch abgeschafft wurden und es kein ordentliches Monitoring gibt, hält der Gesundheitsstadtrat für einen Fehler.

