Ofenauer: Österreich und sein Bundesheer engagieren sich ungebrochen stark im Kosovo

Weitere Unterstützung sichergestellt

Wien (OTS) - “Unser Engagement im Kosovo bleibt ungebrochen stark. Wir bleiben weiterhin vor Ort präsent und bringen vermehrt unsere Stärken in der Aufklärung in das Kontingent ein. Die Umstrukturierung der österreichischen KFOR-Truppen ist ein lang geplanter Prozess, der mit allen an der Mission beteiligten Staaten besprochen und geklärt wurde. Dieses Vorhaben passiert jedoch nicht gleich, sondern erst Mitte nächsten Jahres. Wir unterstützen die KFOR nachwievor in der gleichen Stärke, aber eben mit einer Kompanie als Reserve in der Heimat. Das ermöglicht es dem Bundesheer, sich besser auf die Verstärkung der EU-Battlegroup vorzubereiten. Hier wird Österreich ab 2025 rund 500 Soldatinnen und Soldaten, also ein ganzes Bataillon, stellen“, stellt ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer klar. (Schluss)

