Bis 11. Okt.: Hidden Champion aus NÖ auf der ANUGA in Köln

Mehr Geschmack, weniger Kalorien: AUSTRIA JUICE setzt Trends auf der ANUGA

Allhartsberg (OTS) - Der niederösterreichische Getränke- und Geschmacksspezialist AUSTRIA JUICE präsentiert bei der Anuga, der weltgrößten Fachmesse der Nahrungsmittelindustrie, die neuesten Entwicklungen im Bereich zuckerreduzierter Säfte sowie innovative Getränke, die gezielt auf die Bedürfnisse von Frauen und Männern ausgerichtet sind.

Soft- und Alcoholic Drinks sowie Aromen und Extrakte für die Getränkeindustrie, aber auch Pralinen und Fruchtgummis – das ist nur ein Teil des umfangreichen Sortiments der AUSTRIA JUICE aus Kröllendorf im Mostviertel. Das niederösterreichische Unternehmen ist mit 1.000 Mitarbeitern an 14 internationalen Standorten Nischenweltmarktführer bei Fruchtsaftkonzentraten, Getränkegrundstoffen und Aromen.

Dieser Tage präsentiert das Unternehmen Neuheiten bei der Anuga in Köln. „Erstmals haben wir Getränke entwickelt, die exakt den Bedürfnissen von Frau bzw. Mann angepasst sind. Ein weiterer Trend sind zuckerreduzierte Getränke. So hat AUSTRIA JUICE erstmals einen 100% Fruchtsaft im Sortiment, der 30% weniger Kalorien enthält. Auch Functional Waters oder Getränke wie Eistee mit Molkenprotein sprechen die Konsumenten an“, erläutert Geschäftsführer Franz Ennser. „Mit der betriebseigenen Produktentwicklung und einem eigens entwickelten Kostenersparnisverfahren haben wir immer die Qualität der Rezepte und Zutaten im Blick, aber auch die Kostentreiber“, betont Franz Ennser die Kosteneffizienz von AUSTRIA JUICE.

ÜBER AUSTRIA JUICE

AUSTRIA JUICE ist weltweit führend bei der Produktion von Fruchtsaftkonzentraten. Rund 1.000 Mitarbeiter*innen an 14 Standorten produzieren Apfel- und Beerensaftkonzentrate, natürliche Aromen, Direktsäfte sowie Fruchtweine. Wir beliefern in 65 Ländern mehr als 750 Kund*innen in der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie.

Gegründet 1936 als „YO - Ybbstaler Obstverwertung“ ist AUSTRIA JUICE seit zehn Jahren ein Joint Venture der AGRANA Beteiligungs-AG und der RWA Raiffeisen Ware Austria AG mit Firmensitz in Kröllendorf (Niederösterreich) und 14 Werken in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, der Ukraine und China. Ein weiteres Standbein sind Produkte für den Foodbereich (z. B. für Speiseeis und Backwaren).

2023 wurde AUSTRIA JUICE vom IMWF (Österreichisches Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) mit einer Top 3 Platzierung in der Kategorie Getränkeindustrie als „Innovation Winner“ ausgezeichnet.

ANUGA von 7. -11. Okt. 2023

Die Anuga ist die internationale Leitmesse der globalen Ernährungsindustrie, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet. 2021 informierten sich mehr als 70.000 Besucher*innen aus 169 Ländern bei 4.600 Aussteller*innen aus 98 Nationen. Die AUSTRIA JUICE finden Sie in Halle 8.1/B051.

