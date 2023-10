16. Bezirk: Straßenbauarbeiten in der Huttengasse

Wien (OTS) - Nach Schachtabdeckungsarbeiten wird die angrenzende Fahrbahn in der Huttengasse in Fahrtrichtung 14. Bezirk zwischen Hasnerstraße und Wiesberggasse im 16. Bezirk definitiv instandgesetzt. Weiters wird nach Grabungsarbeiten in der Huttengasse auf Höhe Adolf-Czettel-Gasse der betroffene Gehsteig endgültig wiederhergestellt. Am Dienstag, dem 10. Oktober 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten am Gehsteig finden zwischen 10. und 13. Oktober tagsüber bei Sperre des Gehsteiges und gleichzeitiger Einrichtung eines Ersatzgehsteiges auf dem angrenzenden Parkstreifen statt. Die Fahrbahninstandsetzungsarbeiten finden zwischen 18. und 20. Oktober, nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, statt. Während der Arbeiten wird der Fahrzeugverkehr wechselweise durch den Arbeitsbereich geschleust.

Baubeginn: 10. Oktober 2023

Geplantes Bauende: 20. Oktober 2023

Örtlichkeit der Baustelle: 16., Huttengasse zwischen Hasnerstraße und Wiesberggasse und Huttengasse auf Höhe Adolf-Czettel-Gasse

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at