Eine Schule ohne Pädagoginnen ist wie Freibad ohne Wasser

QuereinsteigerInnen statt fachkundiger PädagogInnen

QuereinsteigerInnen, SeiteneinsteigerInnen, Leseomas, Leseopas, MilizsoldatInnen AssistenzpädagogInnen - herbeigeholt, um fehlende, fachkundige PädagogInnen und Unterstützungskräfte zu ersetzen. Eine Geringschätzung des professionellen Lehrberufs!

Aufgabe guter PädagogInnen ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen.

Also, wer schon mal als Babysitter engagiert war, eine Kinderparty organisiert, den jüngeren Bruder betreut hat oder einfach gerne spielt, der wird wohl wissen, wie man Kinder und Jugendliche auf ihrem Lernweg begleitet? Tja, so einfach ist es nicht.

Kinder und Jugendliche haben ein Recht in ihrer Entwicklung von ausgebildeten PädagogInnen mit fundiert theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung bestmöglich gefördert zu werden.

Wird es reichen, QuereinsteigerInnen die Bedeutung von pädagogisch-didaktischem Grundwissen und einer grundlegenden Handlungskompetenz in Abendkursen zu vermitteln? Kann Schule dann gelingen?

Wir brauchen dringend PädagogInnen, die - gestärkt durch eine bildungswissenschaftliche und praxistaugliche Ausbildung - ihren Aufgaben verantwortungsbewusst und reflektiert gerecht werden.

Das kann sich mit einem Schnellsiedekurs – nebenbei absolviert - nicht ausgehen.



So wie wir uns von Zahnärzten aktuelles Wissen und bestes Handwerk erwarten, fordern wir, dass nur ausgewiesene PädagogInnen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sie fördern, sie begleiten, mit ihnen lernen.

Dann kann Bildung gelingen.

Rückfragen & Kontakt:

Romana Fitz

office.montessori.wien @ gmail.com