Grüne Wien/Spielmann fordert nach Femiziden Wiener Gewaltschutzgipfel

Wien (OTS) - Innerhalb von 24 Stunden wurden zwei Frauenmorde in Wien bekannt. In beiden Fällen waren die mutmaßlichen Täter die Ehemänner der Opfer. Beide begingen einen Suizidversuch, der in einem Fall zum Tod führte.

„Wir Grüne Wien sind schockiert, dass innerhalb von 24 Stunden zwei Frauen mutmaßlich von ihren Ehemännern ermordet wurden. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Betroffenen. Fünf von 19 Femiziden im Jahr 2023 wurden in Wien verübt. Hinzu kommen 15 versuchte Femizide bzw. Fälle von schwerer Gewalt an Frauen. Diese Zahlen sind alarmierend und zeigen das enorme Ausmaß der patriarchalen Gewalt in Wien", so Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien.

Forderung nach Wiener Gewaltschutzgipfel



"Wir brauchen jetzt rasch einen Wiener Gewaltschutzgipfel mit Fokus auf Femizide und wie wir sie verhindern können. Jeder Frauenmord ist einer zu viel!“, so Spielmann abschließend.



