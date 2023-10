Meidling „Club 12“: Wie geht gerechte Arbeit?

Im Informationsformat „Club 12“ wurde mit einem hochkarätig besetzten Podium das Thema gerechte Arbeit diskutiert.

Wien (OTS/SPW) - Der „Club 12 – darüber spricht Meidling“ sorgte neuerlich für ein volles Haus in der SPÖ Meidling und einen gelungenen Austausch. Jörg Neumayer, SPÖ Meidling Vorsitzender, freute sich besonders, die Podiumsgäste: David Hafner – Leiter des ÖGB-Büros in Brüssel, Sandra Breiteneder – SPÖ Bundesgeschäftsführerin, Omar Al-Rawi – Ang. Betriebsratsvorsitzender STRABAG und Evelyn Regner – Vizepräsidentin des EU-Parlaments zu begrüßen. „Mit unseren Expert*innen am Podium konnten wir uns mit vielen, brennenden Fragen zum Thema Arbeit auseinander setzen – gerade in der Digitalisierung, wo scheinbar kein Stein auf dem anderen bleibt, essentiell,“ zeigt sich Neumayer erfreut: „Unser ‚Club 12‘-Format bewährt sich. Neben dem vollen Saal in der SPÖ Meidling konnte und kann die Veranstaltung auch online mitverfolgt werden unter: https://fb.watch/nuCFL1EOdV/ bzw. https://www.youtube.com/live/JDV5LSbWXQQ?si=73PO_LAEXgxFvboU

Spannend, europäisch, lösungsorientiert

Durch den Abend führte Christina Müller (von der Themeninitiative „Vorwärts Europa“) und stellte in dem aus dem TV bekannten „Club 2“-Format Fragen an die Podiumsgäste, die hier die Möglichkeit hatten, ausführlicher zu diskutieren. In mehreren Runden konnten wurden auch Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Evelyn Regner, hielt ein flammendes Plädoyer für eine soziale Europäische Union: „Die EU ist, wie wir sie gestalten,“ ist sie überzeugt. Sie setzt sich vehement dafür ein, dass die Gewinne der Konzerne und Unternehmen entsprechend umgelegt werden, damit die Arbeitnehmer*innen davon profitieren: „Darum setzen wir darauf den Wohlstandsgewinn auf die Menschen umzulegen.“

Denn Arbeit ist zwar ein zentraler Bestandteil unseres Lebens, gibt Sinn und schafft soziale Beziehungen. Besonders Lohnarbeit, kann aber auch überlasten, Klassenunterschiede verstärken, ja sogar krank machen – gehört daher reguliert, ja mit den Arbeitnehmer*innen gemeinsam aktiv gestaltet. Nicht ohne Grund ist der Kampf für gerechte Arbeit Teil der DNA der Sozialdemokratie.

Abschließend standen die Diskutant*innen noch für persönlichen Austausch im Buffet der SPÖ Meidling zur Verfügung. „Ein gelungener Mix aus einer spannenden Diskussion und persönlichem Austausch – und das mit top Gästen,“ so Neumayer.

