Die beste Versorgung für die Kleinsten

Neues kindermedizinisches Zentrum Gesund Wachsen eröffnet in Wien

Wien (OTS) - Österreichische Gesundheitskasse setzt Meilenstein und ermöglicht innovatives Modell in der Kindermedizin. Fachärztinnen und Fachärzte sorgen gemeinsam mit anderen Gesundheitsberufen für beste medizinische Behandlung.

Die beste Versorgung für alle Versicherten – unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialem Status. Das ist der Grundsatz der Österreichischen Gesundheitskasse. Besonders wichtig ist die Versorgung von Anfang an, damit Kinder gut medizinisch auf ihrem Lebensweg begleitet werden. ÖGK und Stadt Wien haben neue Ansätze für eine innovative Versorgung im Bereich der Kindermedizin gefunden.

Mit der Ordination Gesund Wachsen von Dr.in Daniela Kasparek und Dr. Michael Sprung-Markes in Wien Ottakring ist ein weiterer Schritt gelungen, die beste Versorgung für die Kleinsten zu sichern. Das Besondere an der Ordination: Sie ist ein kindermedizinisches Zentrum, in dem Fachärztinnen und Fachärzte für Kinderheilkunde gemeinsam mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten.

Dieses innovative Konzept – ähnlich wie die Primärversorgungseinheiten für Allgemeinmedizin – ist seit Mitte des Jahres möglich. „Medizin ist komplexer geworden, viele Fälle lassen sich besser im Team lösen. Wir sehen, dass die unterschiedlichen Gesundheitsberufe – von Ergotherapie bis Hebammen – die Expertise unserer Medizinerinnen und Mediziner bestens ergänzen. So können wir ein umfangreiches, hoch spezialisiertes Angebot für die kleinen Patientinnen, Patienten und für ihre Eltern bieten“, erklärt ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer.

Das Angebot wird gut angenommen, im Oktober eröffneten in Wien zwei kindermedizinische Zentren sowie eine Kinder PVE. Im Juli starteten bereits ein KIZ und eine Kinder PVE.

„Dass innerhalb weniger Monate in Wien neben den beiden bereits länger etablierten Kinderambulatorien heuer nun fünf kindermedizinische Zentren eröffnet wurden bzw. werden, zeigt ganz klar, wie groß das Bedürfnis der Wiener Bevölkerung nach dieser niederschwelligen und umfassenden Versorgungsform für Kinder ist. Ich kämpfe jeden Tag dafür, die Gesundheitsversorgung in unserer Stadt zu verbessern. Ich freue mich daher, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Österreichischen Gesundheitskasse Schritt für Schritt vorankommen“, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.



Für Dr.in Kasparek und Dr. Sprung-Markes stehen stets die Interessen ihrer Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt: „Neben Diagnostik und Behandlung können wir jetzt auch niederschwelligen Zugang zu dringend notwendigen Therapien anbieten – und das gleich bei uns im Zentrum Gesund Wachsen“, betonen sie.

Neben Kasparek und Sprung-Markes arbeiten noch acht Fachärztinnen und Fachärzte sowie drei Assistenzärztinnen und –ärzte in der Ordination. Ergänzt wird das umfangreiche ärztliche Angebot durch Therapeutinnen aus den Bereichen Psychologie, Logopädie, Ergotherapie, Diätologie. Auch eine diplomierte Krankenschwester und eine Hebamme gehören zum Kernteam.

Informationen und Öffnungszeiten unter gesund-wachsen.wien

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesundheitskasse

Mag.a Marie-Theres Egyed

presse @ oegk.at



Stadt Wien

Mag. Norbert Schnurrer

norbert.schnurrer @ wien.gv.at