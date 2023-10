Theater, Oper, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Vom Literatursalon in Wolkersdorf bis zum Tagebuch Slam in Baden

St.Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 11. Oktober, öffnet auf Schloss Wolkersdorf wieder ein Literatursalon seine Pforten, in dem diesmal die Poetry-Slammerin, Rapperin und Spoken-Word-Performerin Mieze Medusa ab 19 Uhr nicht nur performen, sondern auch – u. a. aus ihrem jüngsten Roman „Was über Frauen geredet wird“ – lesen wird. Nähere Informationen und Karten unter 0699/81305489, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.net.

Im Zuge der Ausstellung „Aufbaden – Abbaden. Kurkultur in Baden“ im Kaiserhaus Baden stellt Wynfrid Kriegleder, Professor für Germanistik der Universität Wien, am Mittwoch, 11. Oktober, ab 19 Uhr ausgewählte Texte von Karl Spindlers Homburg-Roman „Der Teufel im Bade“ über Fjodor Dostojewskis „Der Spieler“ und Theodor Fontanes „Effi Briest“ bis zu David Schalkos „Bad Regina“ vor. Nähere Informationen und Karten unter 02252/86800-577, e-mail kaiserhaus @ baden.gv.at und www.kaiserhaus-baden.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 11. Oktober, ist Markus Hirtler alias Ermi-Oma mit „Heimsuchung“ zu Gast im Stadtsaal Mistelbach. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter www.ermi-oma.at; Karten unter www.oeticket.com.

Am Mittwoch, 11. Oktober, spielt auch das Theater des Kindes ab 10.15 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf für ein Publikum ab sechs Jahren „Sherlock Holmes – Das Geheimnis des blauen Karfunkels“, eine Bühnenfassung der Detektivgeschichten Arthur Conan Doyles von Christian Himmelbauer. Am Freitag, 13. Oktober, folgt ab 19.30 ein Auftritt von Caroline Athanasiadis mit ihrem „Souvlaki Walzer“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Am Donnerstag, 12. Oktober, wird im Kino im Kesselhaus in Krems in Kooperation mit dem Archiv der Zeitgenossen und der Köchel-Gesellschaft Krems in einem Podiumsgespräch das Buch „Ordnung und Störung. Kybernetische Strategien in der Musik Friedrich Cerhas“ von Marco Hoffmann vorgestellt; davor wird der Film „Friedrich Cerha“ von Robert Neumüller gezeigt. Beginn ist um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

In der Bühne Purkersdorf steht am Donnerstag, 12. Oktober, mit „Mord vor Ort" ein Krimifest auf dem Spielplan, bei dem ab 19 Uhr Ausschnitte aus der aktuellen österreichischen Kriminalliteratur präsentiert werden. Zur Tat schreiten Mina Albich, Manfred Baumann, Petra K. Gungl, Gudrun Lerchbaum, Eric Manz, Christine Neumeyer, Lukas Pellmann, Robert Preis, Eva Reichl, Eva Rossmann, Helmut Scharner und Christian Schleifer. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02231/64853, e-mail office @ die-buehne.at und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Im Haus der Geschichte des Museums Niederösterreich in St. Pölten sprechen der Hainburg-Aktivist Manfred Rosenbauer und die Klima-Aktivistin Lena Schilling im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“ am Donnerstag, 12. Oktober, ab 18.30 Uhr über den demokratiepolitischen Meilenstein der Besetzung der Hainburger Au 1984 und die Folgen für den heutigen Klima-Aktivismus. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at/erzaehltegeschichte.

In der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten wiederum tragen Oliver Kühschelm und Stefan Eminger am Donnerstag, 12. Oktober, ab 17 Uhr im sechsten Teil der Vortragsreihe „Eine Zeitreise: von Willendorf nach St. Pölten“ über die Zeit vom Wiener Kongress 1815 bis zum „Anschluss" 1938 vor. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/9005-12835, e-mail post.k2veranstaltungen @ noel.gv.at und www.vlknoe.at.

Indes präsentiert die Bühne im Hof in St. Pölten am Donnerstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ von und mit Benedikt Mitmannsgruber. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Das TAM, das Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, feiert ab Donnerstag, 12. Oktober, „100 Jahre Loriot“; die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Zu sehen sind die vergnüglichen Szenen über Ehe, Familie und Mitmenschen in der Regie von Ewald Polacek weiters am 14. und 20. Oktober jeweils ab 19.30 Uhr sowie am 15. und 22. Oktober jeweils ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Im Danubium Stadtsaal Tulln sind am Donnerstag, 12. Oktober, Alex Kristan mit „50 Shades of Schmäh", am Freitag, 13. Oktober, Monica Weinzettl und Gerold Rudle mit „5 Sterne Beziehung ... und andere Märchen" sowie am Samstag, 14. Oktober, die Sandkünstlerin Irina Titova mit ihrer Show „In 80 Bildern um die Welt" zu Gast. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten u. a. unter 02272/654940, e-mail office @ e-a.at und www.danubium.at bzw. www.tullnkultur.at.

Im Stadttheater von Bruck an der Leitha bringt Oper.Ganz.Nah am Freitag, 13. Oktober, Nicola de Giosas komische Oper „Der Eifersüchtige und seine Witwe“ auf die Bühne (Regie und Bearbeitung:

Ulla Pilz, musikalische Leitung: Nana Masutani). Am Samstag, 14. Oktober, bietet dann der Kabarettpreis „Schmähtterling“ der Kulturgruppe Stosszeit jungen Künstlern und Künstlerinnen ein Podium. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/8370482, e-mail office @ kultur-bruck.at bzw. kultur.stosszeit @ gmx.at und www.kultur-bruck.at.

Am Sonntag, 15. Oktober, liest Rudi Hausmann, begleitet von Robert Kern am Schlagwerk, bei einem Literaturfrühstück in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach aus der „Häfenelegie“ von Herwig Seeböck. Nähere Informationen unter 0676/4134647, e-mail ursula.fischer @ galerieamlieglweg.at und www.galerieamlieglweg.at.

Ebenfalls am Sonntag, 15. Oktober, wird ab 16 Uhr im Rathaus von Weitra das Buch „Die Stadtmauerstädte im Waldviertel“ von Ernest Zederbauer vorgestellt. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Am Sonntag, 15. Oktober, steht auch ab 14 Uhr im VAZ St. Pölten das für Familien und Kinder ab vier Jahren empfohlene Musical „Bibi Blocksberg. Alles wie verhext!" auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Gleichfalls für Kinder, diesfalls ab fünf Jahren, gedacht ist „Pizza, Pasta, Walzerdesaster“, eine von Andy Hallwaxx moderierte Kinderfassung der Operette „Eine Nacht in Venedig“ der „Herbsttage Blindenmarkt“ am Sonntag, 15. Oktober, ab 14 Uhr in der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt. Nähere Informationen und Karten bei den „Herbsttagen Blindenmarkt“ unter 07473/66680, e-mail karten @ herbsttage.at und www.herbsttage.at.

Am Montag, 16. Oktober, präsentiert Hannah Oppolzer ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden ihr neues Buch „Verpasst“, die Geschichte einer Mutter und ihrer Tochter, die beide Halt im Leben suchen, einander aber keine Stütze sein können. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-521, Maria Peschka, e-mail maria.peschka @ baden.gv.at und www.baden.at.

„Leinen los“ heißt es am Montag, 16., und Dienstag. 17. Oktober, im Theater Forum Schwechat, wenn werk89 und das Marionettentheater Schwandorf jeweils ab 9 und 10.30 Uhr mit Puppen- und Objekttheater ein magisches Meeresabenteuer gestalten. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Schließlich wird am Dienstag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr beim „Tagebuch Slam“ im Cinema Paradiso Baden wieder aus Original-Tagebüchern gelesen und damit eine vergnügliche Zeitreise angetreten. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

