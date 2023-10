Stocker: „Kickl steht für Polit-Extremismus – und keineswegs für die Mitte“

Erneut versteckt sich Kickl auf einer Parteiveranstaltung vor dem Volk

Wien (OTS) - „Herbert Kickl steht für Polit-Extremismus – und keineswegs für die Mitte in unserem Land. Was macht die FPÖ für die breite Mitte unserer Gesellschaft? Überhaupt nichts! Die Kickl-FPÖ legt ihren Schwerpunkt ausschließlich darauf, im Nationalrat ständig die Arbeit der Bundesregierung madig zu machen und zu sabotieren, und hat zudem etliche Gelegenheiten verpasst, um sich konstruktiv an Lösungen im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher zu beteiligen. Lieber hofiert sie die Taliban und versucht, die Identitären in Österreich salonfähig zu machen. Tag für Tag sehen wir zu, wie sich die FPÖ und ihr Obmann Kickl immer mehr radikalisieren und jeden Tag zu einem noch größeren Sicherheitsrisiko für Österreich werden“, repliziert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf Kickls Äußerungen am Innsbrucker Bergisel, und betont abschließend: „Die Volkspartei unter Bundeskanzler Karl Nehammer ist es, die für die breite Mitte steht – nicht nur mit Worten, sondern auch mit konkreten Taten. So hat die Bundesregierung den Menschen durch die Krisen geholfen - Kickl hat hingegen die Bevölkerung im Stich gelassen. Während sich Kickl immer nur auf Parteiveranstaltungen blicken lässt und sich vor den Bürgerinnen und Bürgern versteckt, ist Nehammer für alle Menschen in Österreich da.“

