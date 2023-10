ORF verurteilt aggressives Verhalten gegen Peter Klien

Wien (OTS) - Im Zuge von Dreharbeiten zur aktuellen Ausgabe der ORF-Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ beim Oktoberfest im steirischen Hartberg am vergangenen Wochenende versuchte Sendungsmoderator und Kabarettist Peter Klien, FPÖ-Obmann Herbert Kickl Fragen zu stellen. Dabei wurde Klien von einem FPÖ-Sicherheitsmann in den „Schwitzkasten“ genommen und weggezerrt. Der Vorfall wurde auf Kamera festgehalten und ist Teil der „Gute Nacht Österreich“-Ausgabe heute, am Freitag, dem 6. Oktober 2023, um 23.25 Uhr in ORF 1. Es handelt sich hierbei um ein völlig inakzeptables Verhalten, das der ORF auf das Schärfste verurteilt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at