20 österreichische Schulen am Weg zur Botschafterschule des Europäischen Parlaments

Auftaktveranstaltung mit dem Europaabgeordneten Thomas Waitz in Wien

Wien (OTS) - Mit einem ganztägigen Seminar im Haus der Europäischen Union in Wien starteten die Lehrkräfte von 20 Schulen am Freitag, den 29. September 2023, in das Botschafterschul-Programm des Europäischen Parlaments für das Schuljahr 2023/24. Der Europaabgeordnete Thomas Waitz (Grüne) hat dabei u.a. mit den Lehrkräften über ihre Arbeit im Europäischen Parlament gesprochen und die Bedeutung der Gesetzgebung und der europäischen Demokratie hervorgehoben. Dabei würdigte er auch das Engagement in den teilnehmenden Schulen.

Thomas Waitz: „Lehrer:innen sind ein wichtiger Faktor für die politische Bildung und das Wissen von Jugendlichen über die EU. Umso wichtiger ist es, direkten Kontakt mit diesen Botschafter:innen zu pflegen. Die Diskussion war sehr spannend und lehrreich und es ist für mich immer eine Freude.“

Europapolitisches Engagement wird belohnt

Die Anwärterschulen für den Titel "Botschafterschule des Europäischen Parlaments" nehmen an einem eigens entwickelten europa- und demokratiepolitischen Programm teil. Dieses Programm umfasst Fortbildungstätigkeiten für Lehrkräfte und schulische Aktivitäten rund um die Europäische Integration, Demokratie und die Werte der EU.

Erfüllen diese Schulen am Ende des Programms alle Kriterien, dürfen sie sich künftig als "Botschafterschule des Europäischen Parlaments" bezeichnen. Sie werden damit gleichzeitig Teil eines EU-weiten Netzwerks von mehr als 1.500 Schulen, die eine besonders enge Kooperation mit dem Europäischen Parlament pflegen. Das Programm gibt es in Österreich seit 2017. Bisher wurden 102 Schulen aus allen Bundesländern zertifiziert.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.



Die teilnehmenden Schulen 2023/24 sind:



BFW mit AL Wörgl

Bundesschulzentrum Zillertal

Spar Akademie Wien

TFBS für Handel und Büro Innsbruck

BG/BRG Neunkirchen

Akademisches Gymnasium Graz

HLWM Annahof Salzburg

Stiftsgymnasium St. Paul im Lavantal

Akademisches Gymnasium Salzburg

BG/BRG Gmünd

BHAK/BHAS Wien 11

BRG Linz

VBS Mödling AHS Heustadelgasse Wien 22

BHAK/BHAS Kitzbühel

BORG Monsbergergasse Graz

Europa- & Bundesgymnasium Salzburg-Nonntal Karlheinz-Böhm-Gymnasium

TBLA Vöcklabruck

BORG Mittersill

BHAK Althofen

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 660 3737 367

bernhard.schinwald @ ep.europa.eu