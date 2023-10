Fachverband Film: Gratulation an Roland Teichmann zur Wiederbestellung als Direktor des Österreichischen Filminstituts

Obmann Alexander Dumreicher-Ivanceanu: ÖFI trägt entscheidend zur Stärkung der österreichischen Filmwirtschaft und der Qualität des heimischen Films bei

Wien (OTS) - Der langjährige Direktor des Österreichischen Filminstituts (ÖFI), Roland Teichmann, wurde heute, Freitag, in seiner Funktion bestätigt. „Ich gratuliere Roland Teichmann herzlich zu seiner Wiederbestellung. Als profunder Kenner der Filmwirtschaft und des Filmschaffens in Österreich und Europa ist er eine exzellente Wahl für die Spitze des Österreichischen Filminstituts“, sagt Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Ich freue mich, dass Staatssekretärin Andrea Mayer eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen hat, die ganz im Sinne der österreichischen Filmbranche und der Vielfalt des österreichischen Films ist“.

Das ÖFI als bundesweite Filmförderungseinrichtung fördert den österreichischen Kinofilm in allen Entwicklungs-, Herstellungs- und Verwertungsstufen und trägt entscheidend zur Stärkung der österreichischen Filmwirtschaft und der kreativ-künstlerischen Qualität heimischen Filmschaffens bei. Aufgabe des ÖFI ist es weiters, die Bundesregierung und andere öffentliche Stellen als Kompetenzzentrum in zentralen Fragen des österreichischen Films sowie in sämtlichen nationalen und internationalen filmkulturellen Interessen zu beraten.

„Ich wünsche Roland Teichmann alles Gute und viel Erfolg bei seinem Einsatz für die weitere Stärkung des österreichischen Kinofilms. Als gesetzliche Interessenvertretung der Film- und Musikwirtschaft freuen wir uns auf die zukünftige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Filminstitut. Der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft wird sich dabei auch weiterhin als zuverlässiger Partner erweisen“, so Dumreicher-Ivanceanu abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband der Film- und Musikwirtschaft

T. 0590 900 – 3539

E. fama @ wko.at