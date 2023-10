„Lange Nacht der Museen“ 2023

Besuchen Sie auch das Polizeimuseum Zeit: 07.10.2023, 18.00 – 01.00 Uhr Ort: 1030 Wien, Marokkanergasse 4 – Marokkaner Kaserne

Wien (OTS) - Am Samstag den 07.10.2023 findet die alljährliche „Lange Nacht der Museen“ in Wien statt. Auch das Polizeimuseum in der Marokkaner Kaserne öffnet für Besucher und Besucherinnen wieder seine Türen.

Im über 200m2 großen Polizeimuseum gibt es von Oldtimer Fahrzeugen der Wiener Polizei bis zu historischen Uniformen alles zu sehen. Weitere ausgestellte Fahrzeuge:

 Sondergeschütztes Fahrzeug PMV Survivor der Sondereinheit WEGA  Elektrofahrzeug VW ID4

 Taktisches Kommunikationsfahrzeug

Um 18 und 19 Uhr wird es jeweils ein Live Konzert der Wiener Polizeimusik geben. Für die kleinen Besucher und Besucherinnen gibt es eine Zaubershow und eine Schnitzeljagd. Es wird einen Merchandising- und Recruitingstand der Landespolizeidirektion Wien geben.

