„Aktuell“ Frage der Woche: FPÖ nur für 33 Prozent der Österreicher:innen regierungsfähig

Frischer, frecher und ab sofort immer freitags: Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ auf Joyn, PULS 24 & ATV

Wien (OTS) - Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt immer freitags um 18:00 Uhr auf PULS 24 , um 22:20 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer Joyn die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen „Wie geeignet ist die FPÖ Teil einer Regierung zu sein?“



Nur 33 Prozent der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, sehen die FPÖ eher bzw. sehr geeignet, Teil der Regierung zu sein . Diesen steht mit 61 Prozent die Mehrheit der Befragten gegenüber, die die FPÖ als eher nicht bzw. gar nicht regierungsfähig sehen. 6 Prozent haben dazu keine Meinung. Die Umfrageergebnisse aus dem November 2022 haben sich somit nicht verändert (2022: 61 Prozent eher bzw. gar nicht geeignet & 33 Prozent eher bzw. sehr geeignet).



Unter den Wählergruppen bilden sich zwei Gruppierungen heraus: Während unter den FPÖ-Wähler:innen 96 Prozent für die Regierungsfähigkeit und nur 4 Prozent dagegen stimmen, sehen die Wähler:innen der ÖVP (79 Prozent) und SPÖ (88 Prozent) in ihrer überwiegenden Mehrheit die Oppositionspartei nicht fähig Teil einer Regierung zu sein.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Ein Großteil der Österreicherinnen und Österreicher empfindet die FPÖ nach wie vor nicht als regierungsfähig. Diese Werte sind sehr stabil, vor einem Jahr im November 2022 sah es nicht anders aus. Aber das ist kein Problem für Herbert Kickl. Wird er nach der nächsten Wahl Erster, aber nicht Bundeskanzler, steigert das sein Anti-Establishment-Image. Die neue Regierung besteht aus heutiger Sicht zumindest aus drei Parteien, was das Regieren komplizierter und die Oppositionsarbeit einfacher macht. Kickl hat viel Zeit.“



„Aktuell: Die Woche“ am Freitag, 6. Oktober auf Joyn, PULS 24 & ATV

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensat1puls4.com