Presseeinladung: Bieranstich im "Mama Kraft"

10. Oktober 2023 | 11:00 Uhr | Himmelpfortgasse 24, 1010 Wien

Wir freuen uns, Vertreter:innen der Presse, Radio, Fernsehen, Foto-

und Onlineredaktionen zur Eröffnung des neuen Lokals der HUTH

Gastronomie, der HUTH Basement Brewery "Mama Kraft" um 11:00 Uhr

einzuladen!



Neben dem traditionellen Bieranstich des hauseigenes gebrauten

Wit-Bieres "Wit Mama" erwartet Sie in der ersten Muschel- & Fisch n

Chips Bar Wiens eine kulinarische Vielfalt an Moules-Frites & Co. –

eine harmonischer Genuss an herzhaftem Geschmack und erfrischender

Braukunst.



Während des Events steht Ihnen die Gastronomen Familie um Gabi &

Robert Huth gerne für Fragen zur Verfügung.



Eventdetails:



10. Oktober 2023 | 11:00 Uhr

Huth Basement Brewery "Mama Kraft"

Himmelpfortgasse 24, 1010 Wien



Bieranstich und Verkostung des

Wit Bieres "Wit Mama" &

Flying "Fish n Chips"



Wir bitten um eine Akkreditierung per E-Mail an

sophie.pollhammer @ culinarius.at bis spätestens 06.10.2023.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, Sie am 10. Oktober im

"Mama Kraft" begrüßen zu dürfen!



Beste Grüße,

Sophie Pollhammer



Rückfragen & Kontakt:

Sophie Pollhammer

Account Managerin Culinarius

sophie.pollhammer @ culinarius.at

+43 (0) 664 1570362