Neu bei MANZ: Unsere Hunde im Recht

Hundehaltung in Österreich, Risiken sowie Vorschriften - Das Thema ist aus tragischem aktuellen Anlass dieser Tage in aller Munde

Wien (OTS) - Eine gute Basis zum Thema bietet dieser 2023 im MANZ-Verlag erschienen Ratgeber, der die wichtigsten rechtlichen Fragen zur Hundehaltung beantwortet. Die laut Statistik Austria rund 600.000 in Österreich lebenden Hunde und ihre Besitzer:innen sind in vielfältiger und teils unübersichtlicher Weise von rechtlichen Regelungen betroffen. Die Autoren des Ratgebers behandeln alle Themen, mit denen sich Hundehalter:innen rund um Anschaffung und Haltung ihrer Haustiere kümmern müssen, anschaulich und praxisnah, beispielsweise:

Ein Hund kommt ins Haus

Tierschutzbestimmungen für den Hund

Grundsätze der Hundehaltung und der Hundeführung

Mit dem Hund unterwegs: Leinen-, Maulkorb-, Kotbeseitigungspflichten

Reisen mit dem Hund

„Auffällige" Hunde und „Listenhunde"

Außerdem beinhaltet das Werk vielerlei relevante Hinweise auf Rechtsvorschriften und Rechtsprechung sowie weiterführende Internetadressen!





Autor:inneninfo

MMag. Dr. Klaus Zeleny ist Ministerialrat am Verwaltungsgerichtshof, (Mit-)Autor verschiedener juristischer Werke, sowie Mitbesitzer von zwei Hunden und der Dog-City-bei-Linz.

DDr. Christoph Schmetterer war selbständiger Rechtsanwalt in Wien und arbeitet derzeit am Lehrstuhl Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte der Universität Halle (Saale) an seiner Habilitation. Außerdem unterrichtet er als Lektor Rechtsgeschichte an der Universität Wien.





Das Buch

Zeleny, Klaus; Schmetterer, Christoph: Unsere Hunde im Recht. MANZ 2023. XIV, 140 Seiten. Broschiert. € 23,80. ISBN: 978-3-214-04265-3





Über MANZ

Der Verlag MANZ ist ein führender Fachverlag für juristische Inhalte mit einer fast 175-jährigen Tradition. Seit seiner Gründung im Jahr 1849 hat MANZ kontinuierlich innovative Lösungen für die Rechtsbranche entwickelt und setzt dabei auf die Kombination von erstklassigen Inhalten und modernster Technologie. Mit dem neuen KI-Tool für die Rechtsrecherche setzt MANZ seine Tradition der Pionierarbeit fort und gestaltet aktiv die Zukunft der Branche mit.





