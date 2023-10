zactrack setzt Falco „ROCK ME AMADEUS“ ins rechte Licht

Automatische Scheinwerfertechnologie vom weltweiten Marktführer aus Wien

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien glänzen erneut mit Innovation im Rahmen einer Weltpremiere! Am 7. Oktober 2023 feiert "ROCK ME AMADEUS - DAS FALCO MUSICAL" im Ronacher seine grandiose "Opening Night".

Die Darsteller des Musicals werden diesmal von der Wiener Hightech-Firma zactrack ins Rampenlicht gerückt. Dabei werden die Akteure auf der Bühne mit kleinen Funksendern ausgestattet und wie mit GPS genau geortet. Motorische Scheinwerfer richten sich automatisch auf die Person und behalten sie immer im Fokus. Die Position bestimmt auch den 3D-Surround-Sound. Ob getanzt oder gesprungen wird, das Licht folgt allen Bewegungen automatisch und der Ton kommt immer aus der richtigen Richtung.

Das 2009 gegründete Wiener Startup-Unternehmen zactrack hat sich mit dieser einzigartigen Technologie an die Spitze der Branche katapultiert. Von Paris bis Hongkong, von Sydney bis Las Vegas, vom Londoner West End bis zum New Yorker Broadway – zactrack -Systeme sind in den renommiertesten Bühnenhäusern weltweit im Einsatz. Branchengrößen wie Disney und Stars wie Rihanna setzen auf das Knowhow und die Präzision aus Österreich. Auch in Wien befindet sich zactrack im Einsatz. Die Wiener Volksoper ist seit vielen Jahren enger Partner bei der Entwicklung neuer Technologien für die Theaterwelt. Und auch die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule werden automatisch beleuchtet.

Mit ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL setzen nun auch die VBW auf die weltweit bewährte Technologie aus Österreich. "Was gibt es Schöneres, als mit Falco, dem Weltstar unserer Jugend, das Musical-Debüt in unserer Heimatstadt Wien zu feiern!", sagte Werner Petricek, Gründer und Geschäftsführer der zactrack GmbH.

*Über das Unternehmen:*

Das Wiener Unternehmen zactrack wurde 2009 mit Förderungen durch AWS und WWFF gegründet. Es entwickelt und vertreibt Software, Computersysteme und Anwendungen für die Bereiche Bühnentechnik, Studiotechnik, Licht- und Medientechnik. Die Produkte von zactrack sind weltweit in 30 Ländern über ein internationales Distributoren-Netzwerk erhältlich. Zu den wichtigsten internationalen Kunden von zactrack zählen Disney, Red Bull, BMW, Audi, Porsche und viele mehr. Derzeit laufen zahlreiche Shows rund um den Globus unterstützt mit zactrack Systemen. Von der Wiener Volksoper bis zur Sydney Opera, vom London Westend bis zum Broadway, von Disneyland bis Las Vegas, von Robbie Williams bis zu Rihanna’s Half-Time Show im Super Bowl 2023 – alle setzten auf die Technologie aus Wien!

Im Jahr 2015 wurde zactrack im Zuge des Staatspreises für Multimedia und e-Business mit dem Sieg in der Kategorie „Entertainment und Gaming“ für das Produkt „zactrack - Interactive Ice-Hockey Entertainment“ ausgezeichnet.

Im Jahr 2023 erhielt zactrack den Österreichischen Exportpreis in Silber der WKO in der Kategorie „Information und Consulting“.

Ebenfalls im Jahr 2023 erhielt der britische Lichtdesigner Tim Lutkin den „Tony Award“ für „Bestes Lichtdesign“ für das Theaterstück „Life of Pi“ am Broadway. In seiner Dankesrede spricht er explizit davon, „...dass sein spezielles Lichtdesign ohne zactrack nicht möglich gewesen wäre!“.

