ORF-III-Wochenhighlights: Dokupremieren „Wien in Amateurfilmen“ und „Schlösser, Seen und hohe Berge“

Außerdem: TV-Schwerpunkt zum 85. Geburtstag von Christiane Hörbiger u. v. m. – von 9. bis 15. Oktober 2023

Wien (OTS) - Vierteiliger „ORF III Themenmontag“; „MERYN am Montag“ zum Thema Thrombose

Schwellungen, Schmerzen und eine rote oder bläuliche Verfärbung der Haut – all das sind Warnzeichen einer Thrombose. In akuten Fällen kann diese zu Folgekrankheiten wie etwa Infarkten und Schlaganfällen führen. Wie kann man einen solchen Gefäßverschluss akut behandeln? Welche Risikofaktoren begünstigen das Entstehen einer Thrombose und welche Therapieformen gibt es? In dieser Ausgabe der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) beantwortet ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn gemeinsam mit Sabine Eichinger-Hasenauer, Internistin, Hämatologin und Onkologin, am 9. Oktober die Fragen des Publikums.

Im Hauptabend fragt eine „ORF III Themenmontag“-Neuproduktion „Was steckt hinter Weleda, Dr. Hauschka & Co? Das Hokuspokus-Marketing“ (20.15 Uhr). Die Anthroposophie steht nicht nur für eine Weltanschauung, sondern auch für eine Produktwelt, die in der Regel teurer ist als andere Bio-Marken. Die Unternehmen argumentieren ihre Preisgestaltung mit aufwendigen Herstellungsmethoden nach Rudolf Steiner, dem Erfinder des Begriffes Anthroposophie. Gestalterin Paula Pucker ist den anthroposophischen Marken auf der Spur. Sie will wissen: Wofür zahlen Kundinnen und Kunden den hohen Preis? Dazu passend folgen die Produktionen „Die Tricks mit Marken und Luxus“ (21.05 Uhr), „Anthroposophie – gut oder gefährlich?“ (21.55 Uhr) und „Faszination Kosmetik – Schönheit um jeden Preis?“ (22.30 Uhr).

„ORF III Kulturdienstag“: Premiere für „Wien in Amateurfilmen“; „Streitzeit“ zum Kampf der Generationen

Der „ORF III Kulturdienstag“ am 10. Oktober präsentiert die neue „Erbe Österreich“-Doku „Wien in Amateurfilmen“ (20.15 Uhr), die nicht nur ein architektonisches, sondern auch gesellschaftliches Bild der Bundeshauptstadt anhand von Amateuraufnahmen zeichnet. Während das private Filmmaterial nicht nur persönliche Erinnerungen konserviert, zeigt es zeitgleich auch eine Stadt, die man so heute nicht mehr kennt. Zwei weitere Filme stellen die „Weinstadt Wien“ (21.05 Uhr) und „Die Donau – die Lebensader Österreichs“ (21.55 Uhr) in den Mittelpunkt.

In einer neuen Ausgabe des Diskussionsformats „Streitzeit“ (22.45 Uhr) dreht sich alles um die Frage „Kampf der Generationen: Sind die Boomer an allem schuld?“ Immer größer scheinen die Differenzen zwischen der Generation Z und den sogenannten Babyboomern zu werden. Aber: Stimmt das wirklich? Haben junge Menschen tatsächlich keine Arbeitsmoral mehr oder sind sie einfach zu empfindlich? Muss die Generation Z all das ausbaden, was die Babyboomer falsch gemacht haben? Über diese Fragen diskutiert Moderator Peter Fässlacher mit seinen Gästen.

Doku-Highlights in „Land der Berge“

In einer neuen „Land der Berge“-Produktion dreht sich am Donnerstag, dem 12. Oktober, alles um „Schlösser, Seen und hohe Berge“ (20.15 Uhr). Der Film führt das Publikum ins beschauliche Allgäu, zum Stein gewordenen Traum König Ludwigs II. – Schloss Neuschwanstein. Obgleich die Märchenwelt des Anwesens Besucherinnen und Besucher wohl auch tagelang mit ihrem Pomp und Prunk bezaubern könnte, führt die Reise weiter; vorbei am Plansee, der wie ein mattgrüner Spiegel für die ihn umsäumenden Gipfel wirkt, bis zum Ziel: das wilde Karwendelgebirge. Danach begibt sich eine weitere Ausgabe der Reihe „Durch die Lechtaler Alpen“ (21.05 Uhr).

„Donnerstag Nacht“ u. a. mit EsRap & Friends in „Soundcheck Österreich“

Klaus Eckel startet mit seinem Programm „Alles bestens, aber …“ am 12. Oktober um 21.55 Uhr in die „Donnerstag Nacht“. Danach stehen zwei Ausgaben „Kabarett im Turm“ mit „Aida Loos – Filterloos“ (23.00 Uhr) und „Chrissi Buchmasser – Braves Kind“ (0.05 Uhr) auf dem Spielplan. Ab 0.35 Uhr widmet ORF III der heimischen Pop- und Rockmusik in „Soundcheck Österreich“ eine Bühne: EsRap, das Hip-Hop-Duo der Stunde, bei einem besonderen Auftritt im ORF RadioKulturhaus: Mit dabei sind Gasmac Gilmore, mit denen die Geschwister ihre Hit-Nummer „Freunde dabei“ geschrieben haben. Außerdem werden EsRap mit dem Klassik-Pianisten Marino Formenti neue Songs vorstellen – und die eine oder andere Überraschung vorbereiten.

Politik in ORF III mit „Zur Sache“

Am Freitag, dem 13. Oktober, diskutieren im neuen Politikformat „Zur Sache“ (20.15 Uhr) hochkarätige Gäste gemeinsam mit Moderator Wolfgang Geier über das Thema der Woche. Spannend, kontrovers und hintergründig werden brisante, strittige innen-, außen- und gesellschaftspolitische Themen im rundum erneuerten Studio in den Mittelpunkt gerückt.

Filme, Serien und Dokus zum 85. Geburtstag von Christiane Hörbiger

Schauspiellegende Christiane Hörbiger wäre heuer 85. Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass präsentiert ORF III von Freitag, dem 13. Oktober, bis Sonntag, den 15. Oktober einen umfangreichen Programmschwerpunkt. Den Auftakt machen am Freitag die Krimikomödien „Hengstparade“ (21.05 Uhr) aus dem Jahr 2004 und „Schon wieder Henriette“ (22.40 Uhr) aus dem Jahr 2013. Ab 0.05 Uhr stehen zwei Folgen der Erfolgsserie „Julia – Eine ungewöhnliche Frau“ mit Hörbiger in der Titelrolle auf dem Programm. Abschließend spricht die Künstlerin in einer Ausgabe der Gesprächsreihe „Mütter“ (1.45 Uhr) aus dem Jahr 1985 mit Hermi Löbl über ihre Kindheit, ihre berühmten Eltern Paula Wessely und Attila Hörbiger, den Tod ihres ersten Mannes und ihren Sohn.

Sowohl am Samstag (ab 13.15 Uhr) als auch am Sonntag (ab 11.05 Uhr) zeigt ORF III weitere Folgen von „Julia – Eine ungewöhnliche Frau“. Am Samstag porträtiert die „ORF Legenden“-Reihe im Hauptabend drei der bekanntesten Gesichter der Hörbiger-Dynastie: Christiane Hörbiger (20.15 Uhr), Paula Wessely (21.05 Uhr) sowie Paul Hörbiger (21.55 Uhr). Ab 22.45 Uhr folgt der Doku-Dreiteiler „Die Hörbigers – Eine Schauspieldynastie“ von Christian Reichhold. Zum Abschluss des Schwerpunkts zeigt ORF III am Sonntag „Der Edelweißkönig“ (18.50 Uhr), eine Inszenierung der Operette aus dem Jahr 1957, mit Rudolf Lenz und Christiane Hörbiger.

Klassik am Sonntag: „Carlos Kleiber – Genie am Pult“

Das Bayerische Staatsorchester feiert 500. Jubiläum. Und vor 50 Jahren – am 7. Oktober 1973 – debütierte Carlos Kleiber an der Wiener Staatsoper mit „Tristan und Isolde“. Der Dirigent galt als Genie, das seinem Publikum unvergessliche, faszinierende Musikereignisse schenkte. „Erlebnis Bühne“ (20.15 Uhr) zeigt ein gefeiertes Konzert von 1996 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz. Unter Carlo Kleibers Leitung musiziert das Bayerische Staatsorchester, mit einem breiten Programm von Beethoven bis Brahms.

„Kultur Heute Spezial“ vom Christine-Lavant-Preis

„Kultur Heute“ (19.45 Uhr) zeigt am Montag, dem Oktober, eine Spezialausgabe anlässlich des am Vortag vergebenen diesjährigen Christine-Lavant-Preises. Bereits zum achten Mal wird die Auszeichnung im ORF RadioKulturhaus in Wien verliehen. Gezeigt werden Ausschnitte der Lesungen vor Ort und Interviews mit dem oder der Sieger:in sowie den Teilnehmenden der Matinee.

