AVISO: Pressegespräch zum Welteitag - "Eiertanz auf den Märkten"

Am 11.10. um 10 Uhr in Wien oder online - Vorzüge und Brennpunkte im Fokus – von Ukraine-Kriegs-Auswirkungen bis Aktionitis

Wien (OTS) - Der Welteitag, der stets am zweiten Freitag im Oktober (heuer 13.10.) stattfindet, ist nicht nur eine perfekte Gelegenheit, um auf die EI-nzigartige Qualität und die laufenden Verbesserungen der österreichischen Eierproduktion hinzuweisen, sondern auch, um aktuelle Brennpunkte zu beleuchten.

Faktum ist, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit gestiegenen Betriebsmittel- und Energiekosten den österreichischen Eiermarkt in arge Turbulenzen versetzt haben. Auch Billigimporte aus agrarindustriellen Strukturen – weitab von Tierwohl – sind ein großes Thema. In Kombination mit Verhaltensänderungen der Konsument:innen in Zeiten der Teuerung kann von einem wahren "Eiertanz auf den Märkten" gesprochen werden.

Bei diesem Pressegespräch wollen wir somit beleuchten, womit die heimische Eierproduktion verstärkt punktet, aber auch zu kämpfen hat und welche Forderungen die bäuerlichen Interessenvertretungen daher ableiten.

Gesprächspartner am Podium sind:

ÖkR Franz Kirchweger, Österr. Frischeier Erzeugergemeinschaft

Josef Moosbrugger, Präsident der LK Österreich

DI Martin Gressl, Prokurist der AMA-Marketing

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 10:00 Uhr

APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Oder ONLINE https://events.streaming.at/ama-20231011



