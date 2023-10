Aktion “Schulstartklar!” unterstützte 45.500 Kinder und Jugendliche beim Schulstart

95 Prozent der Gutscheine abgeholt - Einlösung noch bis 14. Oktober möglich

Wien (OTS) - Positive Bilanz der Aktion “Schulstartklar!” des Sozialministeriums: Mehr als 45.500 Kinder und Jugendliche aus armutsgefährdeten Familien haben heuer die Gutscheine zum Schulstart in Anspruch genommen. Das sind 95 Prozent der Anspruchsberechtigten - um 5 Prozent mehr als noch 2022. Für Sozialminister Johannes Rauch bestätigt die hohe Inanspruchnahme “den gestiegenen Bedarf an Unterstützung. Mit den Gutscheinen konnten wir vielen Familien die Sorge vor dem Schulstart nehmen.” Aufgrund der Preissteigerungen wurde der Wert des Gutscheins heuer auf 150 Euro angehoben. Sie können noch bis 14. Oktober gegen Schulartikel eingelöst werden. Ein weiterer Gutschein wird künftig auch für den Semesterstart im Sommer ausgegeben. Für die Erweiterung stellt das Sozialministerium jährlich 9 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. ***

Rund 48.000 Kinder, Jugendliche und Lehrlinge aus Familien, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, hatten heuer Anspruch auf die Gutscheine der Aktion “Schulstartklar!”. Mehr als 45.500 von ihnen haben die Gutscheine bei den österreichweit 72 Abholstellen der Volkshilfe Solidarität und ihren Partnerorganisationen abgeholt. Sie können die Gutscheine noch bis 14. Oktober 2023 bei zwei großen, österreichweiten Schulartikelhändlern einlösen.

Aufgrund der hohen Preissteigerungen wurde die Aktion für die anspruchsberechtigten Familien heuer deutlich erweitert. Der Wert wurde auf 150 Euro erhöht. Vergangenes Jahr wurden Gutscheine im Wert von 120 Euro bereitgestellt. Zusätzlich werden für das Sommersemester ebenfalls Gutscheine im Wert von 150 Euro ausgegeben. Sie können dann auch für den Kauf anderer Dinge verwendet werden, die für den Schulalltag wichtig sind – etwa für Kleidung und Lebensmittel.

“Die Besorgungen für den Schulstart ihrer Kinder stellen Familien mit geringem Einkommen jedes Jahr vor große Herausforderungen. Dass 95 Prozent der Gutscheine auch abgeholt wurden, zeigt, wie hoch der Unterstützungsbedarf wegen der aktuellen Preissteigerungen ist. Ich freue mich, dass wir mit der Ausweitung der Aktion vielen Familien die Sorge vor dem Schulstart nehmen konnten”, ist sich Sozialminister Johannes Rauch sicher. “Mit den zusätzlichen Gutscheinen sorgen wir auch vor dem Sommersemester für eine treffsichere und wirksame Unterstützung.”

„Wenn wir uns die Daten der Statistik Austria ansehen, sehen wir auch bei Schulsachen Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr im zweistelligen Bereich. Die hohe Nachfrage spiegelt also auch die finanzielle Mehrbelastung der Familien wieder. Umso wichtiger die konkrete Unterstützung, die mit der Schulstartaktion geleistet wird.“, so Judith Ranftler, Leiterin des Bereichs „Kinderarmut Abschaffen“ bei der Volkshilfe, welche im Auftrag des Sozialministeriums die Verteilung der Gutscheine in den Abholstellen der Volkshilfe und ihrer Partnerorganisationen österreichweit koordiniert hat.

Für die Aktion werden ab diesem Jahr jährlich rund 14 Millionen Euro zur Verfügung gestellt – 9 Millionen Euro mehr als bisher. Finanziert werden sie aus Mitteln des Sozialministeriums und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+).





Über die Aktion “Schulstartklar!”

Bereits seit 2015 unterstützt das Sozialministerium mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union Bezieher:innen der Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung mit Kindern zum Schulstart im Herbst. Bis 2021 wurden beim “Schulstartpaket“ Warenpakete mit Schulartikeln ausgegeben. Insgesamt 300.000 Schulstartpakete wurden im Rahmen dieser Aktion verteilt. Seit vergangenem Jahr erhalten anspruchsberechtigte Familien über die Aktion “Schulstartklar!” Gutscheine, die bei zwei großen, österreichweit tätigen Schulartikelhändlern eingelöst werden können.

Weitere Informationen rund um die Aktion "Schulstartklar!" finden Sie unter www.schulstartklar.at.

