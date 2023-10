Martin Heinzl (FCG) neuer Vorsitzender der Polizeigewerkschaft

Reinhard Zimmermann hat gestern den Vorsitz der Polizeigewerkschaft zurückgelegt, um seine neue Funktion als stellvertretender Vorsitzender in der GÖD zu übernehmen.

Wien (OTS) - Reinhard Zimmermann wurde vor Kurzem in das Präsidium der GÖD kooptiert und hat die Funktion eines stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst übernommen. Aufgrund der Unvereinbarkeit beider Funktionen war eine Neubesetzung in der Polizeigewerkschaft notwendig.

Martin Heinzl wurde zum neuen Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft gewählt. Heinzl bekräftigt seine Zielsetzungen für seine neue verantwortungsvolle Funktion und betont:

„Mein großer Dank gilt Reinhard Zimmermann für die langjährige, erfolgreiche Vorsitzführung in der Polizeigewerkschaft, und wir wünschen ihm für seinen neuen Aufgabenbereich alles Gute und viel Erfolg. Als neuer Vorsitzender bin ich mir der großen Verantwortung und des Auftrages bewusst, das Beste für unsere Polizistinnen und Polizisten zu erreichen. Wir müssen unter anderem die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessern und somit den Polizeiberuf sowohl für das bestehende Personal als auch für Neuaufnahmen attraktiver gestalten.“

„Die Polizeigewerkschaft wird auch weiterhin daran arbeiten, das Bewusstsein bei den Verantwortungsträgern in diesem Land zu stärken. In allen bisherigen Krisen war die Polizei auf Grund ihrer profunden Ausbildung, ihrer großen Flexibilität und ihrer hohen Einsatzbereitschaft Garant für die Aufrechterhaltung geordneter Verhältnisse und der Sicherheit in Österreich. Dank und Anerkennung nach solchen schwierigen Einsatzlagen sind erfreulich, aber auch in weniger herausfordernden Zeiten sollte die Wertschätzung für unsere Polizistinnen und Polizisten durch nachhaltige Verbesserungen im Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht spürbar sein. Dies ist einerseits wichtig, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, und andererseits notwendig, um genügend qualifiziertes Personal zu rekrutieren, damit die Polizei auch bei künftigen Krisen weiterhin auf diesem hohen Niveau einsatzfähig bleibt“, hält Heinzl unmissverständlich fest.

