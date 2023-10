WILLKOMMEN IN THE MARKS: Gemeinsames Bewohner:innenfest mit rund 400 Gästen

Mit THE MARKS entstand im 3. Bezirk eine neue Landmark als Teil der Wiener Stadt- und Quartiersentwicklung.

Wien (OTS) - Nach Fertigstellung der drei Wohntürme, die in Kooperation der vier Bauträger BUWOG, NEUES LEBEN, WBV-GPA und ÖSW entwickelt wurden, fand am Freitag, 22. September 2023 ein gemeinsames Fest für alle Bewohner:innen von THE ONE, HELIO TOWER und Q-TOWER statt. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und Vertreter der Bauträger hießen die Bewohner:innen noch einmal offiziell in ihrem neuen Zuhause willkommen.



Die drei Wohntürme im neuen Quartier THE MARKS verbindet nicht nur die Lage: Verbunden werden die drei Häuser auch durch einen gemeinsamen Gebäudesockel. Mit dieser Sockelzone wurden eine in Österreich bisher einzigartige Fahrradarkade mit rund 2.000 Stellplätzen, moderne Geschäftsflächen sowie eine Laufstrecke und großzügige begrünte Freiräume als Begegnungszonen umgesetzt. Der zentrale Platz wurde kürzlich wortwörtlich zu einem Raum der Begegnung: Bei einem Bewohner:innenfest kamen rund 400 Bewohner:innen von THE ONE, HELIO TOWER und Q-TOWER zusammen. Neben musikalischer Unterhaltung war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die jüngsten Gäste wurden ebenfalls bestens unterhalten.

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger ließ es sich nicht nehmen, die Bewohner:innen von THE MARKS in ihrer neuen Nachbarschaft persönlich willkommen zu heißen: „Ich freue mich, so viele neue Landstraßerinnen und Landstraßer hier im Bezirk zu begrüßen. Möglich gemacht wurde dies durch die Bauträger, die hier mit einer Durchmischung von leistbaren Mietwohnungen und frei finanzierten Eigentumseinheiten ein weiteres Beispiel für hochwertiges Wohnen im dritten Bezirk geschaffen haben.“

Urbanes Wohnen in THE MARKS

Das aus drei Wohnhochhäusern bestehende Gesamtprojekt umfasst rund 1.200 Wohneinheiten, darunter neben Miet- und Eigentumswohnungen auch Wohngemeinschaften und Serviced Apartments für Kurzzeitwohnen. Besonders hervorzuheben ist der durchdachte Nutzungs- und Wohnungsmix sowie die vielfältigen Angebote für die Hausgemeinschaft, etwa begrünte Terrassen, Kinder- und Jugendspielplatz, individuell buchbare Gemeinschaftsräume und Office-Spaces sowie Fitness- und Wellnessbereich. Die Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sowie das Mobilitätsangebot der Wiener Linien direkt im Quartier werden durch die fußläufig erreichbaren Gasometer mit der U3 Station optimal ergänzt. Mit THE MARKS ist ein modernes neues Wohnquartier mitten in Wien entstanden.

Michael Pech, als Vorstandsvorsitzender des ÖSW verantwortlich für den Q-Tower, erläutert: „Nach langjähriger Entwicklungszeit konnte 2019 endlich der erste Spatenstich für das Projekt mit drei Hochhäusern gesetzt werden. Dann ging es dank moderner Bautechnik schnell: Heuer im Frühjahr wurde dieses innovative Quartier fertiggestellt. Um in einer wachsenden Stadt neuen, zentrumsnahen Wohnraum und wertvolle Grünflächen zu realisieren, wird in die Höhe gebaut. Ergänzend zu den unterschiedlichen Wohnformen haben wir vielfältige Angebote für Einkaufen, Freizeit und Gemeinschaftsflächen integriert. Das macht die besondere Lebensqualität dieses Quartiers aus. Ich wünsche Ihnen, den Bewohnerinnen und Bewohnern, ein glückliches und zufriedenes Wohnen hier in THE MARKS.“

„Wir freuen uns sehr, Teil dieser kooperativen Quartiersentwicklung zu sein. Die BUWOG hat hier ein weiteres Stadtentwicklungsgebiet mitgestaltet und damit nicht nur Wohnraum, sondern auch Infrastruktur und Lebensraum entwickelt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur hohen Wohnqualität in Wien und es ist für uns selbstverständlich, das Gemeinschaftsgefühl z.B. im Rahmen des Bewohner:innenfestes noch mehr zu fördern“, erklärt Andreas Holler, Geschäftsführer der BUWOG Group GmbH, Bauträger des HELIO TOWER. „Besonders stolz macht uns, dass wir in einem einzigartigen Wohnturm sowohl Eigentumswohnungen als auch Mietwohnungen im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative errichtet haben, die allesamt unseren hohen BUWOG-Ausstattungsstandards entsprechen. Damit ist es uns gelungen, Qualität für eine breite Zielgruppe leistbar zu machen.“

„Die WBV-GPA und unser Kooperationspartner NEUES LEBEN sind besonders stolz mit THE ONE das höchste Gebäude in Österreich realisiert zu haben, das jemals von gemeinnützigen Bauträgern errichtet wurde, ohne dabei auf unsere eigene DNA - das Gemeinwohl - zu vergessen. Das rund 130 Meter hohe Wohngebäude bietet durch die Kombination von leistbaren Mietwohnungen und freifinanzierten Eigentumswohnungen unter einem Dach, eine soziale Durchmischung auf Augenhöhe", zeigt sich Michael Gehbauer, Geschäftsführer der WBV-GPA, von der inhaltlichen Leuchtkraft von THE ONE überzeugt.

Siegfried Igler, Geschäftsführer des Kooperationspartners NEUES LEBEN bei THE ONE hebt in seinen Grußworten an die Bewohner:innen von THE MARKS das Miteinander hervor: "Meisterlich gemeinschaftlich haben nicht nur alle Bauträger an der Umsetzung gearbeitet, sondern unter derselben Prämisse wurden auch die mannigfaltigen Gemeinschaftseinrichtungen für die Bewohnerschaft geplant. Von der größten Bike-Garage Wiens über gemeinsame Kinder- und Jugendspielplätze, Office-Spaces, Gemeinschaftsterrassen sowie gemeinsamen Fitness- und Wellnessbereichen, bietet das neue Stadtquartier seinen Bewohner:innen so ziemlich alles was das Herz begehrt. Als verbindendes Element dient nicht zuletzt eine ca. 400 Meter lange Laufstrecke am Dach der Bike-Garage. Allen Bauträgern war es ein Anliegen, ein Miteinander anstatt eines Nebeneinanders unter der Bewohnerschaft zu forcieren. Ich denke, die vielen glücklichen Gesichter beim heutigen Eröffnungsfest sind ein Zeichen dafür, dass uns dies ganz gut gelungen ist!"

Über die BUWOG

Die BUWOG ist der führende Komplettanbieter am österreichischen Wohnimmobilienmarkt und blickt auf über 70 Jahre Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 21.413 Bestandseinheiten und befindet sich in Österreich, die Development-Pipeline in Wien umfasst etwa 6.660 Einheiten. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die BUWOG ist eine Tochter der Vonovia SE, Europas führendem Wohnungsunternehmen mit Sitz in Bochum (Deutschland). buwog.at

Über Neues Leben

Wir sehen unsere Aufgabe darin – im Rahmen des sozialen Wohnbaus – die Realisierung des „Rechtes auf Wohnen“ sicherzustellen. Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens soll eine breite Schicht der Bevölkerung mit kostengünstigen und qualitätsvollen Wohnungen versorgt werden. Das Unternehmen selbst steht auf einer gesunden und leistungsstarken Basis, Sparsamkeit und unbürokratische Strukturen sind uns ein hohes Anliegen. Wir erreichen dies durch eine vernünftige, vorausschauende Liegenschaftsakquisition, durch den Bau von Genossenschaftswohnungen zur dauernden Nutzung für unsere Mitglieder durch Schaffung guter Wohnqualität, durch zeitgerechte Wohnumfeldgestaltung und durch Mitwirkung an städtebaulichen und infrastrukturellen Maßnahmen.

Das Unternehmen konnte mit der am 27.11.1950 erfolgten Eintragung im Genossenschaftsregister des Handelsgerichtes Wien seine offizielle Gründung feiern. wohnen.at



Über die WBV-GPA

Die Wohnbauvereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA) ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das 1953 von der Gewerkschaft der Privatangestellten als eigenständiges Unternehmen gegründet wurde, um Wohnraum für ihre Mitglieder zu schaffen.

Der Mensch mit all seinen Bedürfnissen ist Maßstab für unser Handeln. Wir sind bestrebt, unseren Mieterinnen und KundInnen sicheren und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu leistbaren Preisen anzubieten. In der Verwaltung unserer Häuser stehen wir für Transparenz und fairen Umgang auf Augenhöhe.

Wir begegnen gesellschaftlichen Herausforderungen mit Weitblick. In unseren Projekten bieten wir auch die Möglichkeit zur Umsetzung alternativer Wohnformen. Dabei ist der Grundsatz der Inklusion ein Ansatz, um gesellschaftlichen Veränderungen vorausschauend gerecht zu werden. Offenheit und Toleranz, aber vor allem Solidarität und Chancengleichheit, sind jene Werte, die wir unserem Wirken zugrunde legen. wbv-gpa.at



Über das ÖSW

Die Österreichisches Siedlungswerk Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft (ÖSW AG) steht an der Spitze des ÖSW Konzerns. Mit einer Konzernbilanzsumme von über 3 Milliarden Euro ist er eine der größten, unabhängigen, gemeinnützigen Wohnbaugruppen Österreichs. Der ÖSW Konzern verfügt über 30 Beteiligungen und ist in ganz Österreich tätig. oesw-konzern.at

