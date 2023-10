Melissa L. Gilliam zur 11. Präsidentin der Boston University ernannt

Boston, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die Rektorin (Provost), Ärztin und Wissenschaftlerin der Ohio State University bringt ihre Leidenschaft für die Kunst- und Geisteswissenschaften sowie zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Hochschulleitung in die BU ein

Die Boston University hat heute bekanntgegeben, dass Melissa L. Gilliam, geschäftsführende Vizepräsidentin und Rektorin der Ohio State University, eine angesehene Pädagogin, Wissenschaftlerin, Forscherin und Ärztin, die elfte Präsidentin der Boston University sein wird. Sie wird das Amt am 1. Juli 2024 antreten.

Gilliam ist landesweit führend bei der Rekrutierung von Lehrkräften und dem Erfolg von Studenten und setzt sich für Vielfalt und Integration ein. Sie ist außerdem Professorin für Geburtshilfe und Frauenheilkunde sowie für Kinderheilkunde und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens junger Menschen. Gilliam, die in Yale Englische Literatur und in Oxford Philosophie und Politik studiert hat, sagt, dass sie neben ihrem wissenschaftlichen und medizinischen Hintergrund auch mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Kunst und Kultur vertraut gemacht wurde. Ihr verstorbener Vater, Sam Gilliam, war ein richtungsweisender abstrakter Maler, der für seine kontinuierlichen Experimente und Innovationen bekannt war. Ihre Mutter, Dorothy Gilliam, war eine zukunftsweisende Journalistin und die erste schwarze Reporterin, die von der Washington Post eingestellt wurde. Ihre Eltern vermittelten ihr eine intellektuelle Neugierde und den festen Glauben an die Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement im Dienste der Öffentlichkeit.

Boston und die Boston University werden für Gilliam vertrautes Terrain sein. Sie schloss ihr Studium an der Harvard Medical School ab und arbeitete im Rahmen eines ihrer Sommerprojekte mit Forschern der BU School of Public Health zusammen, die sie in Ecuador bei einem Projekt zum Verständnis der Gesundheit älterer Menschen unterstützten.

,,Ich bin wirklich begeistert, wie sehr sich die Boston University in der Stadt engagiert und wie sehr dieses Engagement BU einen Stempel aufgedrückt hat," so Dr. Gilliam. „Ich freue mich darauf, von Menschen zu hören, zu lernen und ihnen zuzuhören. Ich führe, indem ich anderen Menschen zuhöre, mit ihnen zusammenarbeite und sie befähige. Das ist die beste Art und Weise, große Organisationen zu leiten, alle zu begeistern, zu motivieren und zu befähigen, mehr zu tun, als sie glauben, dass sie dazu in der Lage wären. Diese Philosophie ist das Herzstück der Shared Governance, die einen wesentlichen Bestandteil einer erfolgreichen Universität ausmacht."

Gilliam wird die Nachfolge von Robert A. Brown antreten, der von 2005 bis zu seinem Rücktritt im Sommer als zehnter Präsident der BU fungierte. Während seiner 18-jährigen Amtszeit vervierfachte die BU ihr Stiftungsvermögen, öffnete ihre Türen für eine vielfältigere Studentenschaft und etablierte sich als führende private städtische Forschungseinrichtung, die zudem weltweit führend in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten ist. Kenneth Freeman, der seit Browns Weggang als Interimspräsident der BU fungiert, bleibt bis zum Amtsantritt von Gilliam im Juli im Amt und wird ihr beim Übergang in die Rolle im Frühjahr helfen.

Ihre Ernennung ist der Abschluss einer Suche, die mehr als ein Jahr dauerte und bei der fast 400 potenzielle Kandidaten aus der ganzen Welt herangezogen wurden. Hunderte von Studenten, Lehrkräften, Mitarbeitern und ehemaligen Studenten beteiligten sich an dem Verfahren, indem sie die Eigenschaften und Qualifikationen benannten, die sie sich von ihrem nächsten Präsidenten erhofften. Diese Beiträge trugen dazu bei, ein Profil des Präsidenten zu erstellen und begleiteten die Arbeit des 16-köpfigen Ausschusses bei der Suche nach einem Präsidenten. Das Kuratorium der BU stimmte am Mittwoch für die Bestätigung von Gilliams Ernennung.

„Es zeugt von den Errungenschaften und der Dynamik der Boston University, dass wir so hoch qualifizierte und fähige Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen konnten," so Ahmass Fakahany, Vorsitzender des BU-Kuratoriums. „Wir sind an einem unglaublichen Punkt angelangt und haben uns das Recht verdient, große Träume zu haben und das Potenzial dieser Universität auszuschöpfen. Die Einstellung von Dr. Melissa Gilliam ist ein enormer Schritt in diese Richtung."

Lesen Sie mehr im Artikel der BU Today Boston University ernennt Melissa L. Gilliam zur 11. Präsidentin.

Informationen zur Boston University Die 1839 gegründete Boston University ist eine international anerkannte Institution für Hochschulbildung und Forschung. Mit fast 37.000 Studentinnen und Studenten ist sie eine der größten privaten Universitäten in den Vereinigten Staaten. Die BU besteht aus 17 Schulen und Colleges sowie der Fakultät für Informatik und Datenwissenschaften und einer Reihe von multidisziplinären Zentren und Instituten, die für den Forschungs- und Lehrauftrag der Universität unerlässlich sind. Im Jahr 2012 trat die BU der Association of American Universities (AAU) bei, einem Zusammenschluss führender Forschungsuniversitäten in den Vereinigten Staaten und Kanada.

