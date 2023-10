Gute Lehre ausgezeichnet: Teaching Awards 2023 an der FH Technikum Wien verliehen

Preisvergabe für beste Lehrveranstaltungen, Masterarbeiten und Verleihungen neuer FH-Professuren.

Wien (OTS) - Die besten Lehrveranstaltungen des vorangegangenen Studienjahres wurden am 3. Oktober 2023 bereits zum zweiten Mal an der FH Technikum Wien ausgezeichnet.



Sylvia Lingo, Leiterin des Teaching and Learning Center, begrüßte die Gäste im Festsaal und freute sich, bereits am Anfang des neuen Studienjahres den Ars Docendi Staatspreis für exzellente Lehre, Master-Arbeiten, neue FH Professor*innen und die Verleihung des Teaching Awards gebührend feiern zu können und somit das Rampenlicht auf jene zu werfen, die tagtäglich im Hörsaal stehen und gute Lehre machen. Auch jene, die diesmal keinen Preis mit nach Hause nehmen konnten, wurden für ihre Leistungen geehrt.



„Ich finde es angemessen, harte Arbeit, die alltäglich geleistet wird, auch herzuzeigen, zu belohnen und zu feiern“, sagte Geschäftsführer Florian Eckkrammer. Er nannte die an diesem Abend von einer Jury ausgezeichneten Personen „Leuchttürme“, an denen sich andere orientieren können.

Für Rektorin Sylvia Geyer war der Abend ein „Fest der Lehre“: „Für eine Fachhochschule ist es eben etwas sehr Wichtiges und Grundlegendes, gerne und gut zu lehren.“ Ein Dank galt besonders auch den Studierenden, die durch ihre Nominierungen maßgeblich an der Vergabe beteiligt waren und auch durch Ihre Rückmeldungen in den Evaluierungen bedeutend dazu beitragen, Gutes sichtbar zu machen.

Ars Docendi Staatspreis, Masterarbeiten, neue FH Professuren und Teaching Awards



Bereits am 21. September erhielt die FH Technikum Wien für das Gesamtprojekt, und somit alle Lehrenden und an Lehre beteiligten Personen, beim „Ars Docendi“ Staatspreis eine Sonderwürdigung in der Kategorie „Qualitätsverbesserung von Lehre und Studierbarkeit“. Diese Auszeichnung wurde zu Beginn dieses Abends nochmal gemeinsam gefeiert.



Erstmals wurden heuer auch Awards für Masterarbeiten vergeben. Hier waren alle Fakultäten aufgerufen, die besten Masterarbeiten hervorzuheben. Dafür mussten vordefinierte Qualitätskriterien erfüllt werden: die Signifikanz in Bezug auf das Forschungsfeld, ein hohes Innovationspotential, eine hohe praktische Relevanz – vor allem im Bereich Nachhaltigkeit – und natürlich sollten die Arbeiten das Forschungsfeld nachhaltig weiterentwickeln. Neben dem Award bekamen die Preisträger*innen auch Geschenke, darunter etwa drei Seminartage an der Technikum Wien Academy.

An diesem Abend ebenfalls geehrt wurden jene, die im letzten Studienjahr den Titel als FH-Professor*innen durch das Kollegium verliehen bekommen haben.



Für die Teaching Awards wurden im Zeitraum von März bis August 2023 insgesamt 62 LVs bzw. LV-Konzepte aus 4 Fakultäten eingereicht, bestehend aus 46 Einreichungen durch Lehrende und 18 Nominierungen durch Studierende.

Die 46 Einreichungen durch Lehrende wurden in die Kategorien Gute Lehre, Diversity in der Lehre, Internationalisierung und Forschung & Entwicklung eingeteilt. Die Jury wählte daraus sieben Gewinner*innen aus.

Daten und Fakten zu Ehrungen des Abends:



Jury des Teaching Award 2023:

Florian Eckkrammer (Geschäftsführer)

Sylvia Geyer (Rektorin)

Barbara Rittner (Ehemalige Rektorin FH Campus Wien)

Margarethe Rammerstorfer (Vizerektorin WU Wien)

Stefan Robien (Vorsitzender HTW)

Dóra Kertész, Sylvia Lingo und Katerina Lanickova (Teaching and Learning Center)





Ars Docendi Preis:

Staatspreis für Exzellente Lehre des Wissenschaftsministeriums (21. September 2023)

Dorota Szwarc-Hofbauer, Carina Hromada, Veronika Jesenberger, Daniela Praher, Michaela Purtscher und Janine Tomasch. Details zur LV sowie die Würdigung der Jury finden Sie im Atlas der guten Lehre des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Dorota Szwarc-Hofbauer, Carina Hromada, Veronika Jesenberger, Daniela Praher, Michaela Purtscher und Janine Tomasch. Details zur LV sowie die Würdigung der Jury finden Sie im Atlas der guten Lehre des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Sonderwürdigung für institutionelle Lehrentwicklung: „Change Our Tomorrow“:

Gelebte Qualitätsverbesserung von Lehre und Studierbarkeit an der FH Technikum Wien. Entgegengenommen von Sylvia Geyer (Rektorin) und Florian Eckkrammer (Geschäftsführung) im Namen aller Mitarbeiter*innen und Lehrenden (intern und extern) der Fachhochschule Technikum Wien. Details zur Sonderwürdigung sowie die Würdigung der Jury finden Sie im Atlas der guten Lehre des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.



Masterarbeits-Awards – Ausgezeichnete Master-Arbeiten des letzten Semesters:

Dockal Jiri

Fakultät: Electronical Engineering & Entrepreneurship

Titel der Arbeit: „Nutzung von Machine Learning-Methoden für die Vorhersage des Energieverbrauchs in Wiener Bürogebäuden“

Beschreibung: Die Arbeit besticht durch die Integration von Machine-Learning-Modellen mit Echtdaten aus Gebäudemanagementsystemen und Wetterdaten.

Fakultät: Electronical Engineering & Entrepreneurship Titel der Arbeit: „Nutzung von Machine Learning-Methoden für die Vorhersage des Energieverbrauchs in Wiener Bürogebäuden“ Beschreibung: Die Arbeit besticht durch die Integration von Machine-Learning-Modellen mit Echtdaten aus Gebäudemanagementsystemen und Wetterdaten. Carina Haipl

Fakultät: Computer Science & Applied Mathematics

Titel der Arbeit: „Sustainable IT - Entwicklung eines Reifegradmodells zur Bestimmung der Nachhaltigkeitsreife im IKT-Bereich“

Beschreibung: Das Ziel dieser Arbeit war es ein Reifegradmodell zu entwickeln, dass es Unternehmen ermöglicht, ihre aktuell Reife in Bezug auf Nachhaltigkeit im IKT-Bereich unter Berücksichtig aktueller Standards bestimmen zu können. Die Arbeit bietet hervorragende fachliche und technische Qualität und leistet einen tollen Beitrag zu Nachhaltigkeit in der IT.

Fakultät: Computer Science & Applied Mathematics Titel der Arbeit: „Sustainable IT - Entwicklung eines Reifegradmodells zur Bestimmung der Nachhaltigkeitsreife im IKT-Bereich“ Beschreibung: Das Ziel dieser Arbeit war es ein Reifegradmodell zu entwickeln, dass es Unternehmen ermöglicht, ihre aktuell Reife in Bezug auf Nachhaltigkeit im IKT-Bereich unter Berücksichtig aktueller Standards bestimmen zu können. Die Arbeit bietet hervorragende fachliche und technische Qualität und leistet einen tollen Beitrag zu Nachhaltigkeit in der IT. Pouria Bacher

Fakultät: Industrial Engineering

Titel der Arbeit: „Green Sub-Transportation“

Beschreibung: Die Arbeit zeichnet sich durch ihre hohe Signifikanz im avisierten Forschungsfeld aus, da sie eine innovative Lösung für nachhaltigen Pakettransport in New York City durch die Nutzung des bestehenden MTA U-Bahnnetzwerks entwickelt und bewertet.

Fakultät: Industrial Engineering Titel der Arbeit: „Green Sub-Transportation“ Beschreibung: Die Arbeit zeichnet sich durch ihre hohe Signifikanz im avisierten Forschungsfeld aus, da sie eine innovative Lösung für nachhaltigen Pakettransport in New York City durch die Nutzung des bestehenden MTA U-Bahnnetzwerks entwickelt und bewertet. Thomas Holzinger

Fakultät: Life Science Engineering

Titel der Arbeit: „Simulating head-first impact in sport: a hybrid multibody and finite element head and neck model“

Beschreibung: Mit dieser neuartigen Art der Modellierung wurde ein menschliches Halswirbelsäulenmodell entwickelt, das dazu verwendet werden kann, um typische Verletzungsszenarien im Rugby bzw. American Football zu simulieren.



Neue FH-Professuren an der FH Technikum Wien im Studienjahr 2022/23:

Fachhochschul-Professor Bernhard Knapp

Bereich: Bio-Informatik

Fakultät: Computer Science & Applied Mathematics

Bereich: Bio-Informatik Fakultät: Computer Science & Applied Mathematics Fachhochschul-Professor Mohamed Aburaia

Bereich: Digitale Fabrik

Fakultät: Industrial Engineering

Bereich: Digitale Fabrik Fakultät: Industrial Engineering Fachhochschul-Professor Friedrich Kupka

Bereich: Astronom, Physiker, Mathematiker

Kompetenzfeld: Angewandte Physik

Bereich: Astronom, Physiker, Mathematiker Kompetenzfeld: Angewandte Physik Fachhochschul-Professor Helmut Votzi

Bereich: Elektroniker & Elektrotechniker

Fakultät: Electronic Engineering & Entrepreneurship



Bereich: Elektroniker & Elektrotechniker Fakultät: Electronic Engineering & Entrepreneurship Fachhochschul-Professorin Sandra Carral

Bereich: Physikerin

Kompetenzfeld: IOT & Electronics

Bereich: Physikerin Kompetenzfeld: IOT & Electronics Fachhochschul-Professor Thomas Polzer

Bereich: Electronic Engineering

Fakultät: Electronic Engineering & Entrepreneurship

Bereich: Electronic Engineering Fakultät: Electronic Engineering & Entrepreneurship Fachhochschul-Professor Richard Pasteka

Bereich: Biomedical Technologies

Kompetenzfeld: Medical Eng. & Integrated Healthcare

Bereich: Biomedical Technologies Kompetenzfeld: Medical Eng. & Integrated Healthcare Fachhochschul-Professorin Elisabeth Simböck

Bereich: Genetik & Molekularbiologie

Kompetenzfeld: Chemical Engineering and Ecotoxicology

Bereich: Genetik & Molekularbiologie Kompetenzfeld: Chemical Engineering and Ecotoxicology Fachhochschul-Professor Maximilian Lackner

Bereich: Internationales Wirtschaftsingenieurswesen

Fakultät: Industrial Engineering



Teaching Award 2023:



Kriterien für die Auszeichnung waren:

Übung / aktive Einbindung der Studierenden

Methodenvielfalt

Constructive Alignment

Übertragbarkeit

Zielgruppenspezifikation

Nachhaltigkeit

Passgenauigkeit

Studierendenzentrierung



Preisträger*innen Teaching Award 2023:



Kategorie „Gute Lehre“:

Markus Holzer MSc

Lehrveranstaltung: Software Engineering 2

Zitat eines Studierenden: „Durch seine vielen Erfahrungen, die er interessant und humorvoll in die Vorlesungen einbindet, profitieren die Studierenden immens!“

Lehrveranstaltung: Software Engineering 2 Zitat eines Studierenden: „Durch seine vielen Erfahrungen, die er interessant und humorvoll in die Vorlesungen einbindet, profitieren die Studierenden immens!“ Dr.in Susanne Gangl, DI Ursula Knaack MSc., Dr.in Ariane Giesriegl MSc., Kategorie

Lehrveranstaltung: Angewandte Chemie

Zitat eines Studierenden: „Die Lektorinnen haben es geschafft, eine angenehme Atmosphäre im Labor zu schaffen, bei denen man leicht Fragen stellen konnte, welche auch immer hilfreich und beibringend beantwortet wurden.“



Lehrveranstaltung: Angewandte Chemie Zitat eines Studierenden: „Die Lektorinnen haben es geschafft, eine angenehme Atmosphäre im Labor zu schaffen, bei denen man leicht Fragen stellen konnte, welche auch immer hilfreich und beibringend beantwortet wurden.“ DI Wolfgang Berger, mit Unterstützung durch FH-Prof. DI Alexander Nimmervoll und Lukas Aichbauer, MSc

Lehrveranstaltung: DevOps und Cloud Computing

Zitat eines Studierenden: „Er hat das doch sehr komplexe Thema von Cloud Computing uns allen gut und verständlich nahegebracht, auf eine Art wo selbst diejenigen von uns, die davor nichts davon gewusst hatten, jetzt nach dem Kurs einen guten Überblick und umfassendes Verständnis über das Thema haben.“



Lehrveranstaltung: DevOps und Cloud Computing Zitat eines Studierenden: „Er hat das doch sehr komplexe Thema von Cloud Computing uns allen gut und verständlich nahegebracht, auf eine Art wo selbst diejenigen von uns, die davor nichts davon gewusst hatten, jetzt nach dem Kurs einen guten Überblick und umfassendes Verständnis über das Thema haben.“ DI Michael Iro, Moritz Kriegleder BSc., MSc., Dr. Dr. Lukas Mairhofer, Mira Maiwöger MSc.

Lehrveranstaltung: Aktuelle Themen der Informatik: Quantencomputing

Zitat eines Studierenden: „Nach dieser LVA fühlt man sich bereit in diesem Feld zu arbeiten und mit Personen auf Master und Doktor Niveau zu diskutieren!“

Lehrveranstaltung: Aktuelle Themen der Informatik: Quantencomputing Zitat eines Studierenden: „Nach dieser LVA fühlt man sich bereit in diesem Feld zu arbeiten und mit Personen auf Master und Doktor Niveau zu diskutieren!“ Dipl. Ing. Pascal Plank BSc., FH-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. David Meyer

Lehrveranstaltung: Machine Learning

Zitat eines Studierenden: „Die Aktualität der Inhalte und die Integration neuer

Entwicklungen bieten den Studierenden Einblicke in aktuelle Trends und Anwendungsfälle“.



Kategorie „Forschung & Entwicklung“

FH-Prof. Dr.techn. Mohamed Aburaia MSc., Michael Schebek MSc

Lehrveranstaltung: Robotermodellierung

Zitat eines Studierenden: „Eine der besten Vorlesungen bisher, da man von A bis Z alles selbst konstruieren/auswählen durfte“.



Sonderpreis „Internationalisierung“

FH-Prof. DI Dr. Erich G. Markl, FH-Prof. PD DI Dr.techn. Maximilian Lackner MBA, Dipl.-Ing. Markus Lutz

Lehrveranstaltung: Studienreise der Fakultät Industrial Engineering



Teaching Award mit Preisgeld von 2.000 Euro dotiert



Der Teaching Award ist mit einem Preisgeld in der Höhe von 2.000 Euro dotiert. Dieses Preisgeld steht anders als letztes Jahr nicht den Preisträger*innen persönlich, sondern den Kostenstellen der Gewinner*innen als zusätzlicher Budgetposten zur Verfügung. Diese Budgetposten sehen folgenden Einsatz vor: für die Unterstützung in der Lehre (beispielsweise durch Tutor*innen oder Studienassistent*innen), Anschaffungen für die Lehre (Literatur, Infrastruktur), persönliche Weiterbildung oder Konferenzteilnahme mit Fachbezug oder für die Unterstützung der eigenen Mitarbeiter*innen in diesen Bereichen.

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 15.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.500 Studierende in 28 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FHTW ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. https://www.technikum-wien.at

Weiterführende Artikel:

Der Teaching Award an der FH Technikum Wien

Gewinner*innen des FHTW Teaching Award 2022



Druckfähiges Bild hier im Cloud-Ordner:

https://cloud.technikum-wien.at/s/4ZB3yb9prNYrzJo

Copyright: FH Technikum Wien / A.Kawka

Am Bild: Die Preisträger*innen des Teaching Awards 2023 im Festsaal der FH Technikum Wien.





Rückfragen & Kontakt:

Ing. Hannes Huber, BA

Marketing & Communications

+43 664 889 609 58

hannes.huber @ technikum-wien.at