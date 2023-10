AVISO PK 9. Oktober: Allianz aus AK, Gewerkschaft und Klimabewegung sagt der Hitze am Bau gemeinsam den Kampf an

AK und GBH präsentieren exklusiv die Hitzezahlen 2023

Wien (OTS) - Die Klimaaktivist:innen von Fridays for Future und System Change not Climate Change solidarisieren sich mit Beschäftigten am Bau und schließen sich zum Bündnis „Menschen und Klima schützen statt Profite“ mit der AK und der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) zusammen. Sie fordern die Anpassung des Arbeitsrechts an die Folgen der Klimakrise sowie eine sozial-ökologische Investitionsoffensive der öffentlichen Hand. Im Zuge dieses Pressegesprächs präsentieren AK und GBH exklusiv die Daten, Fakten und Zahlen zum heurigen Hitzesommer. Sollte sich an den arbeitsrechtlichen Bedingungen nichts ändern, kündigen GBH und Klimaaktivist:innen für nächstes Jahr Aktionen an Baustellen an, auf denen Menschen trotz gesundheitsschädlicher Hitze weiterarbeiten müssen.

Montag, 9. Oktober 2023, 09:30 Uhr

AK Wien, AK Medienraum, 6. Obergeschoss

Plößlgasse 2, 1040 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen

Renate Anderl, AK-Präsidentin

Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

Teresa Tausch, Fridays for Future

Lucia Steinwender, System Change not Climate Change

Andreas Fischer, Maurer und Schalungsbauer

Zum Pressegespräch gibt es auch einen Livestream unter: https://wien.arbeiterkammer.at/hitzefrei





