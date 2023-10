DiscoverEU: Kostenlose Reisepässe für junge Entdecker/innen

Jetzt bewerben: Für Österreich stehen 729 Tickets bereit!

Wien (OTS) - Die Europäische Kommission hat heute offiziell die Herbstausschreibung von DiscoverEU gestartet, einem Programm, das es 35.000 jungen Menschen ermöglicht, mit einem kostenlosen Reisepass Europa zu erkunden. Diese Bewerbungsrunde beginnt um 12:00 Uhr und endet am 18. Oktober 2023 um 12:00 Uhr. Diejenigen, die zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2005 geboren sind, können sich auf dem Europäischen Jugendportal bewerben und müssen fünf Quizfragen sowie eine entscheidende Frage beantworten, um die Chance auf einen kostenlosen Reisepass zu erhalten.

Die glücklichen Gewinner/innen werden die Gelegenheit haben, zwischen dem 1. März 2024 und dem 31. Mai 2025 bis zu 30 Tage lang Europa zu bereisen. Die Bewerbung steht jungen Menschen aus der Europäischen Union und assoziierten Drittländern wie Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei offen. Für Österreich stehen 729 dieser begehrten Reisepässe zur Verfügung, und der OeAD unterstützt als nationale Agentur für Erasmus+ junge Reisende durch Informationsveranstaltungen und Vorbereitungen vor der Abreise.

Die Bauhausroute und Kulturrouten

Eine der spannendsten Neuerungen ist die neu eingeführte europäische Bauhausroute, die im Januar 2023 eröffnet wurde. Diese Route soll junge Menschen bei der Auswahl ihrer Reiseziele inspirieren und ihr Bewusstsein für die Bedeutung eines "schönen, nachhaltigen und gemeinsamen" Europas schärfen.

Teilnehmer/innen können auch von Initiativen profitieren, die während des Europäischen Jahres der Jugend 2022 ins Leben gerufen wurden, wie "Jugend entdeckt Kultur dank DiscoverEU im Jahr 2022" und die DiscoverEU-Kulturroute. Diese Routen verbinden verschiedene Reiseziele und Kultursparten wie Architektur, Musik, bildende Kunst, Theater, Mode und Design. Sie bieten die Möglichkeit, Kulturhauptstädte Europas zu besuchen, UNESCO-Welterbestätten zu erkunden und Orte zu besichtigen, die mit dem Access City Award ausgezeichnet wurden - Städte, die sich besonders für die Zugänglichkeit für alle, unabhängig von Alter, Mobilität oder Fähigkeiten, einsetzen.

Soziale Integration und Unterstützung

DiscoverEU setzt auch auf soziale Integration und bietet Unterstützung für Teilnehmer/innen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Herausforderungen. Die DiscoverEU Inclusion Action ermöglicht es Organisationen, die mit benachteiligten jungen Menschen arbeiten, sowie informellen Gruppen von jungen Menschen, finanzielle Unterstützung zu beantragen. Teilnehmer/innen dieser Initiative erhalten zusätzliche Unterstützung, einschließlich der Möglichkeit, mit Begleitpersonen zu reisen.

DiscoverEU-Erfolg

Seit dem Start von DiscoverEU im Juni 2018 haben sich mehr als 1 Million Kandidaten um die 248.000 verfügbaren Reisepässe beworben. Die Initiative hat es vielen jungen Menschen ermöglicht, erstmals unabhängig von ihren Eltern oder Begleitpersonen zu reisen und andere Kulturen zu erleben. Die meisten gaben an, dass sie durch DiscoverEU unabhängiger wurden und ihre Fremdsprachenkenntnisse verbesserten. Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer gaben an, ohne DiscoverEU nicht in der Lage gewesen zu sein, ihre Reisen zu finanzieren. Sie werden ermutigt, DiscoverEU-Botschafter zu werden und sich in der offiziellen Online-Gruppe #DiscoverEU mit anderen Reisenden auszutauschen, um Erfahrungen und Tipps für kulturelle und nachhaltige Reisen zu teilen.

www.erasmusplus.at/discovereu

