Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Fanny Hensel-Mendelssohn in Bruck an der Leitha bis zu Alexander Goebel in St. Pölten

St.Pölten (OTS) - Heute, Mittwoch, 4. Oktober, präsentiert die Sopranistin Ekaterina Doss-Hayetskaya, begleitet von Peter Doss am Klavier, ab 19.30 Uhr im Stadttheater von Bruck an der Leitha einen Liederabend mit Werken von Fanny Hensel-Mendelssohn, der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8370482, e-mail office @ kultur-bruck.at und www.kultur-bruck.at.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 4. Oktober, spannt Matthias Jakisic ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten in seinem Konzert „Fragmente“ einen Bogen von Antonio Vivaldi bis zu Phillip Glass. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Heute, Mittwoch, 4. Oktober, präsentieren auch der Sänger Christoph Szabo und der Pianist Günter Lanz ab 19 Uhr im Theater am Steg in Baden mit „Udo Jürgens – Seine Lieder“ eine musikalische Reise durch das Leben von Udo Jürgens. Morgen, Donnerstag, 5. Oktober, folgen ab 19 Uhr als nächstes „Jazz Café Project“ die Sängerin Iris T. und ihre Band mit Jazz, Swing und Chansons unter dem Titel „Iris T. - Das Spiel mit dem Feuer"; Eintritt: freie Spende. Zudem spielt die Vienna Big Band Unit unter der Leitung von Markus Geiselhart am Dienstag, 10. Oktober, ab 19.30 Uhr sowohl klassisches Repertoire als auch zeitgenössische Kompositionen. Nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

„Boomtastic!“ heißt es morgen, Donnerstag, 5. Oktober, bei der Kulturinitiative Euratsfeld, wo die sechsköpfige Band Louie's Cage Percussion ab 19.30 Uhr mit Percussions- und Malletinstrumenten, Ukulele, Synthesizer, Akkordeon und Gesang die Grenzen musikalischer Genres sprengt. Nähere Informationen und Karten unter 0680/3057089 und https://kulieuratsfeld.wordpress.com.

Das junge Percussion-Ensemble Phildrumonic wiederum präsentiert sein Debütprogramm „A Drummer’s Diary“ unter dem Motto „This Is Percussion“ morgen, Donnerstag, 5. Oktober, am Campus Horn und am Freitag, 6. Oktober, im Stadtsaal Zwettl. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Jeunesse für Horn unter 02982/2426 bzw. Zwettl unter 0676/3073163 und e-mail zwettl @ jeunesse.at sowie www.jeunesse.at.

Am Freitag, 6. Oktober, lädt die Kartause Mauerbach im Rahmen ihres Festivals der Alten Musik zu „Italia mia autunno“: Ab 18 Uhr spielt dabei Reinhard Führer im Refektorium auf dem Cembalo Johann Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, email mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

In der Bühne Purkersdorf bringen Christian Muthspiel und das 18-köpfige Ensemble Orjazztra Vienna am Freitag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr mit „La Melodia della Strada“ eine Hommage an Federico Fellini zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02231/64853 bzw. 0664/4166633, e-mail office @ die-buehne.at und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Im Atrium Tulln präsentiert das Trio Orquesta Sincrónica aus Barcelona am Freitag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr Eigenkompositionen, Tango-Klassiker und Weltmusik. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1106142, e-mail office @ musikfabrik.at und www.musikfabrik.at.

Am Tag nach dem „Boomtastic!“-Konzert in Euratsfeld, am Freitag, 6. Oktober, ist Louie's Cage Percussion mit „Pure“ im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf zu hören. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Im Festsaal von Böheimkirchen steht am Freitag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr „strings‘n‘strikes“ zwischen Barockmusik und „Another Brick in the Wall“ mit Maria Petrova und den vier Cellistinnen von eXtracello auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4436573 und www.boeheimkirchen.eu.

Ebenfalls am Freitag, 6. Oktober, ist ab 20.30 Uhr die Formation 5/8erl in Ehr’n mit ihrem Stilmix aus Pop, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban zu Gast im Kino im Kesselhaus in Krems. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Am Freitag, 6. Oktober, tritt auch die sechsköpfige Weinviertler Band Van Shoes mit einem Repertoire von Gospels und Popsongs über Manhattan Transfer bis zu CCR im Alten Depot in Mistelbach auf. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail office @ altesdepot.at und www.erste-geige.at.

Am Samstag, 7. Oktober, eröffnet das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter seinem Chefdirigenten Yutaka Sado auf Schloss Grafenegg die „Jahreszeitenklänge 2023/2024“; Solist ist der Flötist Stathis Karapanos. Ab 18.30 Uhr erklingen dabei im Auditorium die österreichische Erstaufführung von Thomas Larchers „Time“, Leonard Bernsteins „Halil“ und Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 4 f-moll op. 36. Wiederholt wird das Konzert am Montag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten. Nähere Informationen und Karten für Grafenegg unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com bzw. für das Festspielhaus unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Rahmen der Initiative „Orgelherbst“ sind am Samstag, 7. Oktober, ab 18 Uhr in der Marienheim-Kapelle in Bruck an der Leitha András Lakner-Bognár (Orgel) und Flora Csejtei (Blockflöte) aus Ungarn zu hören. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0664/8370482, e-mail office @ kultur-bruck.at und www.kultur-bruck.at bzw. www.hainburg-donau.gv.at/Orgelherbst_2023.

Auf Schloss Wolkersdorf präsentieren Ángela Tröndle und Pippo Corvino am Samstag, 7. Oktober, ihre ersten gemeinsamen Songs mit reduziertem Instrumentarium in neuem Gewand. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0664/3312372, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.at.

In der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn gastiert am Samstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr die niederösterreichische Alternativ-Pop- und Jazz-Gruppe TILIA. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

Im VAZ St. Pölten macht am Samstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr Nik P. im Zuge seiner „25 Jahre Jubiläumstour“ Station. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Zu einer „Revolution of Bass“ kommt es am Samstag, 7. Oktober, auf Schloss Walperdorf, wo sich Dominik Wagner (Kontrabass), Benjamin Schmid (Violine), Benedict Mitterbauer (Viola), Jeremias Fliedl (Violoncello) und Can Çakmur (Klavier) ab 18 Uhr Kompositionen von Giovanni Bottesini, Franz Schubert, Astor Piazzolla und Georg Breinschmid widmen. Am Sonntag, 8. Oktober, folgt ab 15 Uhr mit „Ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock“ ein musikalischer Zahlenspaß für Kinder ab vier Jahren von und mit Franziska Adensamer, Judith Reiter, Julia Schreitl und Johanna Jonasch. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schlosskonzerte-walpersdorf.at und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Im Rahmen der „Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich“ bringen der Tenor Michael Schade, die Sopranistin Anja Mittermüller und der Pianist Justus Zeyen bei der „Randhartinger-Serenade“ am Sonntag, 8. Oktober, ab 17 Uhr im Schloss Ruprechtshofen Werke von Benedikt Randhartinger, Franz Schubert, Robert Schumann und Johannes Brahms zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail serenadenkonzerte @ noel.gv.at und www.serenadenkonzerte.at.

„Orgel trifft Volksmusik“ heißt es am Sonntag, 8. Oktober, ab 16 Uhr in der Schlosskapelle Atzenbrugg. Gestaltet wird der Nachmittag vom Familiengesang Knöpfl, dem Ensemble Pfiffikus und Sarah Maria Pilwax an der Orgel. Nähere Informationen und Karten unter 02275/5234 und e-mail gemeinde @ atzenbrugg.gv.at.

Die „Herbsttage Blindenmarkt“ laden am Sonntag, 8. Oktober, unter dem Motto „Mini-Herbsttage“ zu Mitmachkonzerten für Kinder bis zu einem Alter von vier Jahren mit Irene Narnhofer, Ulla Obereigner und Thomas Froschauer. Beginn ist um 10 und 11 Uhr; nähere Informationen und Karten bei den „Herbsttagen Blindenmarkt“ unter 07473/66680, e-mail karten @ herbsttage.at und www.herbsttage.at.

Schließlich präsentieren Alexander Goebel & Band am Sonntag, 8. Oktober, ab 18 Uhr und am Montag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten die Show „Die ersten 70 Jahre“ mit Comedy und Hits aus den letzten Jahrzehnten. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

