Österreichische Post verewigt die einmillionste Crypto stamp als Skulptur

Ausstellung philatelistischer Innovationen ab 5.Oktober im Wiener theartworkersroom*

Wien (OTS) - Anlässlich der einmillionsten Ausgabe der Crypto stamp eröffnet die Österreichische Post eine eigene Philatelie-Ausstellung „the digital metamorphosis“ im Wiener theartworkersroom* und zeigt eine analoge und digitale Ausstellung rund um die Innovationen der heimischen Briefmarke. Das Highlight der Ausstellung ist die einmillionste Crypto stamp, deren haptisches Gegenstück als JellyPoolBear RC 155+ verewigt wurde, eine beeindruckende Skulptur von Manuel W. Stepan.

Mit einer Million verausgabten Crypto stamps zählt das Projekt der Österreichischen Post zu den beständigsten und langlebigsten in der sonst so volatilen Crypto-Welt. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, hat die Post der Original Crypto stamp nun ein Denkmal gesetzt: Der Wiener Künstler Manuel W. Stepan hat aus diesem Anlass eine eigene Skulptur geschaffen. Bei der Skulptur handelt es sich um den JellyPoolBear Real Crazy 155+ „one five five plus“ in magischen Farben, eine Hommage an die NFT-Darstellungen der aktuellen Crypto stamp 5.0. Der Clou: Die Skulptur hat in Kombination mit einer Briefmarke einen eigenen NFT und nimmt damit als Phygital den Platz der einmillionsten Crypto stamp auf der Blockchain ein.

Der fast 30 Kilogramm schwere JellyPoolBear hat - stehend auf seinem Podest - eine Höhe von über zwei Meter und einen Durchmesser von 80 Zentimeter. Umgesetzt wurde die Skulptur in wochenlanger Handarbeit, bei der Acrylharz modelliert und laminiert wurde, um die Form sowie die glatte Oberfläche zu erreichen. Erst auf diese Basis konnte das endgültige Design per Hand aufgetragen werden. Um eine möglichst wertige Optik zu erreichen, wurde die Skulptur als Abschluss Hochglanz lackiert.

Philatelie-Ausstellung zeigt Innovationen von gestern, heute und morgen

Die Ausstellung ist eine lebendige Zeitreise und präsentiert die Innovationsgeschichte der Philatelie. Die einmillionste Crypto stamp wurde bereits unter dem Motto „the one million moment" gefeiert: Sie ist ein einzigartiger smart contract, von dem es nur ein Exemplar gibt. Das Minten, also das „Prägen“ auf der Blockchain, erfolgte feierlich am 1. September 2023.

Die Enthüllung des „the one million moment (#tomm)“ war nur ein Vorgeschmack: Die gesamte Crypto stamp-Kollektion wird in der umfassenden Philatelie-Ausstellung „the digital metamorphosis“ festgehalten, die unter anderem einen Rück- und Ausblick auf die Crypto stamp sowie die Crypto stamp art liefert. Im Gegensatz zur Crypto stamp steht bei der Crypto stamp art das digitale Sammeln im Vordergrund, das physische Produkt folgt dem Digitalen. Die Crypto stamp art wurde daher als zusätzliches Produkt speziell für NFT-Sammler*innen entwickelt. Vor Ort zu entdecken, gibt es unter anderem ein Crypto stamp Spiel von Enhydra Games, bei dem sich die Besucher*innen auf der Crypto stamp Insel bewegen und mehrere Minispiele bewältigen können.

Neben der Crypto stamp stehen auch weitere philatelistische Innovationen der Österreichischen Post im Mittelpunkt. So wurden 1851 die ersten Zeitungsmarken der Welt herausgegeben, 1869 folgte die weltweit erste Postkarte. Mit den Entwürfen von Koloman Moser wurden die Darstellungen von Briefmarken revolutioniert und als Kunstwerke und Abbilder der Gegenwart entdeckt, da er erstmals Landschaften als Motive verwendete und nicht nur Zifferwerte oder Abbildungen von Herrschern.

Manuel W. Stepan

Manuel W. Stepan arbeitet als Kreativdirektor, Designer und freischaffender Künstler. Der mehrfach ausgezeichnete Designer begleitete schon in den jungen 2000er Jahren große Marken bei ihren “ersten Schritten” ins WWW und setzte in den vergangenen 20 Jahren als Kreativdirektor viele unterschiedliche Marken und Design Projekte national und international um. Beginnend bei Corporate Designs über Apps und Webseiten, Image- und Werbefilmen, Live Marketing bis hin zu umfassenden Werbekampagnen und Markenaufbauten. Die Neugier, immer wieder in neue spannende Felder einzutauchen, begleitet Manuel W. Stepan schon immer, seine regelmäßigen Ausflüge in die Regie von Filmen oder Musikvideos, aber auch Interior Design Projekte anzunehmen und umzusetzen, unterstreichen das. Seit einigen Jahren arbeitet Manuel W. Stepan als freier Künstler und entwirft vorwiegend designorientierte Kunst für Wohn-, Geschäfts- und öffentliche Räume in Form von Collagen, Stoffen, Drucken, Skulpturen und ebenso digitale generative Kunst und NFTs.

Infos zur Ausstellung:

Laufzeit: 5.10. – 30.11.2023

5.10. – 30.11.2023 Adresse: theartworkersroom* im Wiener Werkstättenhof, Linke Wienzeile 178, 2. Stock

theartworkersroom* im Wiener Werkstättenhof, Linke Wienzeile 178, 2. Stock Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jew. 14:00 – 18:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jew. 14:00 – 18:00 Uhr Eintritt: kostenlos

