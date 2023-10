Stocker: „Babler hüllt sich in Schweigen anstatt wirklich auf Aufklärung zu drängen“

Vorwürfe der persönlichen Bereicherung von SPÖ-Politikern sind dringend aufzuklären

Wien (OTS) - „SPÖ-Chef Andreas Babler hüllt sich in Schweigen anstatt wirklich auf Aufklärung zu drängen. Vor über eineinhalb Wochen hat Babler medial verlautbaren lassen, dass in der Wiener Grundstücks-Causa alle Fakten auf den Tisch müssen. Seitdem stellt sich heraus, was von Anfang an zu vermuten war: Es handelt sich um leere Worte Bablers. Von Transparenz gibt es keine Spur. Ganz im Gegenteil: Angeführt von Bürgermeister Michael Ludwig hat die SPÖ mittels einer internen Prüfung versucht, sich selbst von allen Vorwürfen der persönlichen Bereicherung freizusprechen. Das ist völlig inakzeptabel und das Gegenteil der Aufklärung, die die SPÖ immer von allen anderen Parteien fordert“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker

„Die Vorwürfe der persönlichen Bereicherung von SPÖ-Politikern sind dringend aufzuklären“, so Stocker, der abschließend betont: „Es passt ins Bild der SPÖ, dass auf die Worte Bablers keinerlei Taten folgen. Entweder besitzt Babler keine Durchsetzungskraft in der eigenen Partei oder es liegt ihm nichts an der Aufklärung der Vorwürfe gegen die SPÖ. Ich befürchte beides.“

