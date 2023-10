„10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“: Die Finalisten 2023 stehen fest

Am Nationalfeiertag um 20.15 Uhr in ORF 2 und am 18. Oktober die Highlights aus neun Jahren „9 Plätze – 9 Schätze“ in „So schön ist Österreich“

Wien (OTS) - Der Nationalfeiertag ist „9 Plätze – 9 Schätze“-Tag – und das bereits zum zehnten Mal: Die jährliche Suche nach dem schönsten Platz des Landes feiert heuer ihr großes Jubiläum, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landestudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern sowie einem Millionenpublikum den schönsten verborgenen Platz küren. Im Vorjahr waren bis zu 1,074 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 32 Prozent mit dabei. Heute, am Mittwoch, dem 4. Oktober 2023, wurden im Rahmen einer Pressekonferenz die neun Landessieger präsentiert, die heuer in der Jubiläumsshow „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 20.15 Uhr live in ORF 2 für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen.

Die bisherigen Sieger-Plätze waren der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019), die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), der Wiegensee in Vorarlberg (2021) und zuletzt das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ein ORF für dich und mich und alle – kaum eine Sendung vermag dieses verbindende Motto so erfolgreich zu zelebrieren wie ‚9 Plätze – 9 Schätze‘: Seit nunmehr zehn Jahren bewegt die Show vor einem Millionenpublikum und über Landesgrenzen hinweg Österreich und seine Menschen, ist vom Nationalfeiertag nicht mehr zu trennen und umgekehrt. Und noch sind so viele Plätze zu entdecken. Das ist ein Versprechen für noch viele Jahre Schatzsuche quer durch unser schönes Land.“

Gerhard Koch, Landesdirektor ORF Steiermark: „Für die Landesstudios des ORF ist es jedes Jahr eine sehr lohnenswerte Aufgabe, außergewöhnliche Plätze ins nationale Scheinwerferlicht zu rücken. Schon die Nominierungen für die Vorauswahl sorgen für Begeisterung in den Regionen und beim Publikum. Welche nachhaltige Euphorie ein Sieg auslösen kann, konnte ich erst vor Kurzem bei einem Besuch des Friedenskircherls am Stoderzinken hautnah miterleben. Die Jubiläumsausgabe von ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ am Nationalfeiertag wird, garniert mit einem attraktiven Show-Programm, ein besonderes Fernseherlebnis für die gesamte Familie und spiegelt die landschaftliche und volkskulturelle Vielfalt Österreichs wider.“

ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger: „,9 Plätze – 9 Schätze‘ ist ein Erfolgskonzept! Diese Programmidee hätte ich gerne selbst gehabt. Natürlich bleibt dieses Format auch im zehnten Jahr so wie wir es alle kennen und lieben. Das Einzige, das wir ändern, ist die Voting-Strecke, die ist um zehn Minuten länger, damit die Zuschauer:innen noch länger für ihre Favoriten voten können.“

Die neun Landessieger stehen fest – „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ am 26. Oktober live in ORF 2

Da auch nach zehn Jahren noch viele heimische Schätze auf ihre Entdeckung warten, werden am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 20.15 Uhr live in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze –9 Schätze“ vorgestellt und ein Platz zum Sieger gekürt – einmal mehr tatkräftig unterstützt und beworben von Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Landesstudios und prominenten Länderpatinnen und -paten aus den Bundesländern. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgt die Band „Alle Achtung“.

Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei „Schätze“ zur Auswahl) stehen die neun Landessieger fest, die am Nationalfeiertag für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen.

Die neun Plätze bzw. Schätze 2023 sind:

Burgenland: Eisenberg

Kärnten: Burg Landskron

Niederösterreich: Hardegg

Oberösterreich: Altstadt von Steyr

Salzburg: Eisriesenwelt

Steiermark: Himmelsberg

Tirol: Pillerseetal

Vorarlberg: Spullersee

Wien: Palmenhaus Schönbrunn

Nähere Infos gibt eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze bzw. die Teletextseite 319. Die ORF-TVthek stellt „9 Plätze – 9 Schätze“ als Live-Stream und Video-on-Demand bereit. In den sozialen Medien kann unter #9Plätze9Schätze mitdiskutiert werden.

Am 4. Oktober erscheint, ein weiteres Mal im Kral-Verlag, das Buch zu „9 Plätze – 9 Schätze“, diesmal unter dem Titel „Österreichs verborgene Naturjuwele“, das die Schatzsuche 2023 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf knapp 200 Seiten mit informativen Texten und vor allem eindrucksvollen Bildern begleitet.

Die Bundesländer-Pärchen 2023

Die aus jeweils einem/einer „Bundesland heute“-Moderator:in und einem/einer Prominenten gebildeten Bundesländer-Pärchen bewerben gemeinsam ihren jeweiligen Länderkandidaten. Die Promis vergeben dann jene Punkte, die in die Gesamtwertung (aus Jurywertung sowie Telefon-und SMS-Voting) einfließen. Die dynamischen Duos 2023 sind:

Burgenland: Thomas Stipsits und Martin Ganster

Kärnten: Fritz Strobl und Bernd Radler

Niederösterreich: Herbert Prohaska und Thomas Birgfellner Oberösterreich: Lukas Perman und Jutta Mocuba

Salzburg: Annemarie Moser und Viola Wörter

Steiermark: Susanne Höggerl und Franz Neger

Tirol: Franz Posch und Katharina Kramer

Vorarlberg: Laura Bilgeri und Kerstin Polzer

Wien: Lilian Klebow und Elisabeth Vogel

„So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ und „Heimat großer Töchter und Söhne“ am 18. Oktober in ORF 2

Armin Assinger macht bereits am Mittwoch, dem 18. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 in „So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ zum 10-Jahr-Jubiläum einen Ausflug in den Wiener Prater – anlässlich eines weiteren Jubiläums: 150 Jahre Weltausstellung in Wien. Von dort blickt er zurück auf die bisher emotionalsten und großartigsten Momente der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“: ein Wiedersehen mit den schönsten Plätzen Österreichs, den unterhaltsamsten Szenen aus den Talks mit Barbara Karlich, den Prominenten, den Moderatorinnen und Moderatoren aus den Bundesländern und den musikalischen Highlights von den Seern über Nick P. und DJ Ötzi bis Chris Steger und Andreas Gabalier.

Anschließend um 21.05 Uhr werden in „Heimat großer Töchter und Söhne“ auch heuer wieder neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben und leisten, österreichweit aber bisher weitgehend unbekannt geblieben sind.

Programmschwerpunkt „Unser Österreich: Rot-weiß-rote Highlights im Oktober“ in ORF 2

Zum bereits vierten Mal bietet ORF 2 im Oktober ein besonders vielfältiges rot-weiß-rotes Programm rund um „Unser Österreich“: Von „Österreich vom Feinsten: Tirol – Tuxertal und Zillergründe“ (11. Oktober), „Mei liabste Weis“ live aus Innsbruck, wo die Sendung ihr 35-jähriges Jubiläum feiert (14. Oktober), und dem „Südsteirischen Winzerzug“ (15. Oktober) über „So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ und „Heimat großer Töchter und Söhne“ (beides 18. Oktober) bis hin zu „Am Schauplatz“ mit „Almen in Gefahr“ (12. Oktober) und „Die Macht der Tracht“ (19. Oktober), „G’sund in Österreich: Wasser – Urkraft und Lebenselixier“ (23. Oktober), „Universum: Arlberg – Wild und Weltberühmt“ (24. Oktober) sowie „Wasser für die Kaiserstadt – Die Wiener Hochquellenleitung“ (25. Oktober). Am 26. Oktober stehen neben den Übertragungen zum Nationalfeiertag (ab 9.05 Uhr) die erste Folge des neuen Formats „Der Sagenjäger“ mit Max Müller, das Highlight „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ sowie „Austria 23 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“ auf dem Programm. Und am 30. Oktober blickt eine „ZIB 2 History“ auf „45 Jahre Nein zu Zwentendorf“.

