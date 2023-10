Korosec/Gorlitzer ad Stadtrechnungshof: Evidente Mängel im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Empfehlungen schleunigst umsetzen – Augen dürfen vor den Problemen nicht weiter verschlossen werden

Wien (OTS) - „Die adäquate Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen muss in unserer Stadt sichergestellt werden Doch es zeigen sich weiterhin evidente Mängel, wie aktuell der Stadtrechnungshof festgestellt hat“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec in einer ersten Reaktion. Seit jeher habe die Wiener Volkspartei entsprechende Reformen und Maßnahmen in diesem Bereich eingemahnt. Passiert sei jedoch viel zu wenig.

So habe der Stadtrechnungshof unter anderem festgestellt, dass der Wiener Gesundheitsverbund es nicht schaffte ausreichend ärztliches Personal zu rekrutieren. Ausschlaggebend waren die entsprechenden Rahmenbedingungen in den Krankenanstalten.



Bezeichnend sei auch, dass durch die Verschiebung des Eröffnungstermins der Klinik Floridsdorf - bedingt durch das Missmanagement der Stadt – die für diese Krankenanstalt vorgesehen Fachärzte zwischenzeitlich andere Beschäftigungen eingegangen waren.

Weiters werde der Gesundheitsverbund dazu aufgefordert, die Aufenthalte Minderjähriger an psychiatrischen Abteilungen für Erwachsene zu vermeiden, da die Gefahr einer Traumatisierung bestünde. So stiegen die Aufnahmen von Minderjährigen an psychiatrischen Abteilungen für Erwachsene im Jahr 2021 auf insgesamt 32 rapide an.

„Vor diesem Problem dürfen jedenfalls nicht die Augen verschlossen werden. Die Empfehlungen des Stadtrechnungshofes müssen in jedem Fall umgesetzt werden“, so der Stadtrechnungshofsprecher der Wiener Volkspartei und aktuell Vorsitzender des Stadtrechnungshofausschusses Gemeinderat Michael Gorlitzer.​

